Ο Ζαφείρης είναι έτοιμος να ανοίξει τα... φτερά του στον ΠΑΟΚ
26 Αυγούστου. Η ημερομηνία που θα μείνει ανεξίτηλη στην ιστορία του ΠΑΟΚ αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς διέλυσε κάθε ρεκόρ Έλληνα ποδοσφαιριστή σε μεταγραφή σε ελληνική ομάδα. Ο Χρήστος Ζαφείρης πείστηκε να αφήσει τη Σλάβια Πράγας, να απορρίψει οποιαδήποτε άλλη πρόταση είχε στα χέρια του και να δώσει τα χέρια τον Δικέφαλο αντί του ποσού των 12 εκατ. ευρώ.
Μία μεταγραφή με πολλά εμπόδια που είχε happy end παρότι χρειάστηκε 110 μέρες για να μετακομίσει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη ο 22χρονος χαφ. Μεσολάβησαν 18 παιχνίδια σε Τσεχία και Champions League, 1321 αγωνιστικά λεπτά και 5 παιχνίδια με την Εθνική Ελλάδος για να φτάσουμε στο πρωί της Δευτέρας (15/12), όπου ο διεθνής μέσος ξυπνά και μετράει αντίστροφα για το ταξίδι του στην Ελλάδα.
Το Gazzetta εκμεταλλεύεται αυτή τη... πάσα και κάνει τον δικό του απολογισμό, με τη βοήθεια του Wyscout, για το τι έκανε ο Χρήστος Ζαφείρης σε αυτό το διάστημα που ήταν στη Σλάβια Πράγας, με την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με τον ΠΑΟΚ αλλά και τι περιμένει ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε λίγες μέρες από τώρα.
Από το «δεν πωλείται», στο «20» του Βιεϊρίνια
Η ιστορία του Χρήστου Ζαφείρη με την ελληνική πραγματικότητα ξεκινάει από τα τέλη Ιουνίου και τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ενδιαφέρον ωστόσο οι οικονομικές αξιώσεις της Σλάβια Πράγας αλλά και η στάση της επί του θέματος, δεν έφερε εξέλιξη στις συζητήσεις. Μάλιστα λίγες μέρες μετά, ο 22χρονος χαφ ανανέωσε το συμβόλαιο του με τους Τσέχους μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
Πέρασαν αρκετές εβδομάδες μέχρι τις 9 Αυγούστου, όταν για πρώτη φορά συνδέθηκε το όνομα του ΠΑΟΚ με τον διεθνή μέσο. «Πρόταση-ρεκόρ του ΠΑΟΚ για Ζαφείρη αλλά την απέρριψε η Σλάβια», ήταν ο τίτλος. Κάπου εκεί ξεκίνησε ένας... μαραθώνιος διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε όλες τις πλευρές.
Ο Δικέφαλος κατάφερε να πείσει με το πλάνο του τον Έλληνα χαφ σε πρώτη φάση και το συμβόλαιο των 1,6 εκατ. ευρώ ετησίως για τέσσερα χρόνια σε συνδυασμό με τα χρήματα, τον ρόλο αλλά και το project για τα 100 χρόνια, ήταν το τέλειο δέλεαρ. Αυτό απέμενε ήταν η Σλάβια Πράγας με τον πρόεδρο της, Γιάροσλαβ Τβρντικ να είναι κάθετος.
The legacy continues... 🦅⚫️⚪️2⃣0⃣#Zafeiris20 #PAOK #OurWay #transfers #Vieirinha pic.twitter.com/dgy7kvANpC— PAOK FC (@PAOK_FC) August 26, 2025
«Ο Ζάφι δεν πουλιέται» έλεγε. Δεν το περνούσε απλά ως «γραμμή». Το διατυμπάνιζε. Είτε off record, είτε on record, είτε σε δηλώσεις, είτε σε social media. Όσο περνούσε ο καιρός, ο ίδιος άλλαζε κάπως τη στάση του αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να ανάψει το πράσινο... φως για να φύγει ο ποδοσφαιριστής από το καλοκαίρι. Ίσως και ο ίδιος δεν περίμενε αυτή την αλλαγή στάσης του παίκτη αλλά και το ποσό που πρόσφερε ο Δικέφαλος.
Και φτάνουμε στις 25 Αυγούστου. Η ημέρα του Ζαφείρη. Ο 22χρονος χαφ μπήκε στο αεροπλάνο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Η συμφωνία περιλάμβανε το ποσό-μαμούθ των 12 εκατ. ευρώ, δανεισμό στη Σλάβια Πράγας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2026 και τετραετές συμβόλαιο με 1,6 εκατ. ευρώ ετησίως. Και το... κερασάκι, η παραχώρηση του αριθμού «20» που φορούσε ο Βιεϊρίνια.
Χωρίς Χρήστο, προκοπή δεν έκανε η Σλάβια
Ο Ζαφείρης ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της Σλάβια Πράγας. Όχι μόνο ως προσωπικότητα αλλά και στο αγωνιστικό σκέλος, μιλούσαμε για έναν ποδοσφαιριστή που κάνει τα... πάντα στη μεσαία γραμμή.
Ο προπονητής του κλαμπ, Γίντριχ Τρπισόφσκι το είχε παραδεχθεί όταν δεν τον χρησιμοποίησε κόντρα στη Γιαμπλόνετς, λέγοντας: «Φάνηκε στο ματς με τη Γιάμπλονετς, όπου δεν αγωνίστηκε και μας έλειψε. Ωστόσο, μέσα στην εβδομάδα η κατάσταση βελτιώθηκε, στις προπονήσεις ήταν πολύ καλός και γι’ αυτό τον χρησιμοποιήσαμε.
CHRISTOS ZAFEIRIS 🇬🇷(2003) WITH A GREAT FINISH FOR THE FOURTH!!!pic.twitter.com/tRk9m3SogP— Football Report (@FootballReprt) September 29, 2024
Από την Τετάρτη είναι χαμογελαστός, σε καλή διάθεση. Ο Μόουζες είχε ένα μικρό πρόβλημα και έτσι δώσαμε χρόνο στον Χρήστο, ο οποίος έδειξε την ποιότητά του. Είναι ίσως ο πιο δυνατός μας ποδοσφαιριστής όταν προωθείται και σίγουρα τον χρειαζόμαστε, κάτι που το επιβεβαίωσε ξανά σήμερα».
Στο παιχνίδι που έμεινε στον πάγκο, η Σλάβια έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις της στο πρωτάθλημα, μένοντας στο ισόπαλο 1-1, όπου ο διεθνής χαφ δεν έπαιξε ούτε λεπτό, πράγματα που συνέβη μόλις άλλη μία φορά σε αυτό το εξάμηνο, κόντρα στη Σλοβάτσκο (λόγω τραυματισμού.
Από εκεί και πέρα μέτρησε πέντε παιχνίδια που δεν έπαιξε βασικός από τα συνολικά 17 στο πρωτάθλημα με τον Τρπισόφσκι να προσπαθεί να βρει τρόπο να καλύψει το... κενό του χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.
Φουλ παρουσία στο Champions League, κορυφή στην Τσεχία και το... μετάλλιο του πρωταθλητή
Στο πρωτάθλημα συνολικά, μέτρησε 17 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και δύο ασίστ ενώ, την ίδια στιγμή, ήταν βασικός στα πέντε από τα έξι παιχνίδια του Champions League που έπαιξαν οι Τσέχοι κόντρα σε Μπόντο (2-2), Ίντερ (0-3), Αταλάντα (0-0), Άρσεναλ (0-3) και Μπιλμπάο (0-0) ενώ μπήκε ως αλλαγή με την Τότεναμ (0-3).
Μάλιστα το μοναδικό τέρμα που πέτυχε στο διάστημα που θεωρούνταν παίκτης του ΠΑΟΚ, ήταν στο μεγάλο ντέρμπι με τη Βικτόρια Πλζεν, το οποίος έληξε με το επικό 5-3 και ο Έλληνας χαφ είχε βάλει την υπογραφή του.
Γενικότερα η Σλάβια Πράγας πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν στην Τσεχία και οδεύει προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος καθώς απέχει επτά βαθμούς από την συμπολίτισσα Σπάρτα και σε 19 αγωνιστικές είναι αήττητη με 13 νίκες και 6 ισοπαλίες. Αυτό σημαίνει, ότι εφόσον κόψει πρώτη το... νήμα, τότε το μετάλλιο του πρωταθλητή θα μπει στο αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη.
Η παρουσία του διεθνή χαφ σε αυτό το διάστημα ήταν καταλυτική και βάση του κανονισμού κιόλας, θεωρείται μέλος του ρόστερ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, οπότε δικαιούται να λάβει το μετάλλιο του πρωταθλητή ακόμα και αν θα αγωνίζεται σε άλλη ομάδα.
Η... άτσαλη προσγείωση με την Εθνική Ελλάδος
Σε αυτό το διάστημα που θεωρείται ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, εκτός από τις υποχρεώσεις του με τη Σλάβια Πράγας, ο Χρήστος Ζαφείρης είχε κληθεί και στην Εθνική Ελλάδος για τα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026.
Ένα «ταξίδι» που ξεκίνησε με αρκετή αυτοπεποίθηση, ειδικά μετά το 5-1 με τη Λευκορωσία στην πρεμιέρα αλλά κατέληξε σε ένα εφιαλτικό φινάλε με οδυνηρό αποκλεισμό από την 4η αγωνιστική με απολογισμό 7 βαθμούς κόντρα σε Σκωτία, Δανία και Λευκορωσία.
Ο 22χρονος χαφ είναι από τα βασικά στελέχη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και έπαιξε στα πέντε από τα έξι ματς ως βασικός, πραγματοποιώντας γεμάτες εμφανίσεις αλλά με μελανό σημείο, το λάθος στον αγώνα με τη Δανία στην Κοπεγχάγη όπου προήλθε το 1-0 για να φτάσουμε στο τελικό 3-1.
Να θυμίσουμε πως ο ταλαντούχος χαφ είχε να επιλέξει ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Νορβηγία το καλοκαίρι του 2024, όντας αρχηγός της Κ21 των Νορβηγών. Εν τέλει, πείστηκε να φορέσει το εθνόσημο της χώρας μας, έπειτα από χειρισμούς της ΕΠΟ αλλά και του Ιβαν Γιοβάνοβιτς.
Wyscout Analysis: Η γλώσσα των... αριθμών μέσα σε 110 μέρες και 1321 λεπτά
Η Γιαμπλόνετς ήταν η ομάδα που δεν έπαιξε ο Ζαφείρης όταν διαπραγματευόταν με τον ΠΑΟΚ. Έτυχε να είναι και το... φινάλε του με τη φανέλα της Σλάβια Πράγας καθώς απέναντι στην ίδια αντίπαλο, ο 22χρονος χαφ έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι με τη φανέλα των Τσέχων και μέσα στο «Fortuna Arena».
Σε ένα απίστευτο ματς για γερά... νεύρα, όπου η Γιαμπλόνετς ισοφάρισε τρεις φορές και εν τέλει λύγισε με 4-3. Ωστόσο μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του αγώνα, ήταν η στιγμή της αλλαγής του Χρήστου Ζαφείρη στο 73ο λεπτό. Ο διεθνής μέσος δέχθηκε το standing ovation από τους οπαδούς της ομάδας τη στιγμή της αποχώρησης ενώ στο φινάλε, είδε την αποθέωση με δάκρυα στα μάτια.
Οι οπαδοί τον χειροκρότησαν, οι συμπαίκτες τον σήκωσαν στον αέρα και η Σλάβια τον αποχαιρέτησε στα social media με ένα «ευχαριστώ» στα ελληνικά. Καλά όλα ως εδώ. Ωστόσο τι έκανε ο «Ζαφ» από την ημέρα που υπέγραψε στον ΠΑΟΚ μέχρι το τελευταίο ματς με τη Γιαμπλόνετς;
Dneska v Edenu končí jeden hezkej a úspěšnej příběh 🏟️❤️— Franz Vosecký 🔴⚪️ (@FranzVos23) December 13, 2025
V lednu 2023 přišel tehdy 19letý Christos Zafeiris z norského Haugesundu za cca 2,5 mio 💶
Celkem za nás odehrál 122 zápasů, z toho 88 v lize a 29 v Evropě 📊
V našem dresu vstřelil 14 gólů – z toho 12 ligových a 2… pic.twitter.com/Ay6BHofltU
Μεσολάβησαν 110 ημέρες και 1321 αγωνιστικά λεπτά στα οποία...
* Ο Χρήστος Ζαφείρης ήταν από τους κορυφαίους παίκτες στον τομέα της κυκλοφορίας της μπάλας. Μιλάμε για έναν χαφ που σε 407 πάσες είχε ποσοστό επιτυχίας κοντά στο 80% (!), δηλαδή οι 327 ήταν σε συμπαίκτη του.
* Από αυτές τις 407, οι 22 ήταν στο ύψος του πέναλτι με τις 14 από αυτές να είναι εύστοχες ενώ είναι ένας παίκτης που του αρέσει να παίζει με πρόσωπο στην αντίπαλη εστία, κάτι που φαίνεται από τις 160 πάσες που έκανε προς την επίθεση.
* Εξαιρετικό το ποσοστό και στις μεγάλες μπαλιές. Ο Λουτσέσκου τρίβει τα χέρια του (λάτρης της άμεσης αλλαγής παιχνιδιού κατά τη διάρκεια των αγώνων) καθώς ο Ζαφείρης είχε 48 επιτυχημένες μεγάλες μπαλιές σε συνολικά 73 προσπάθειες, δηλαδή 66% επιτυχία.
* Έκοβε και... έραβε. Δεν είναι μόνο η κυκλοφορία της μπάλας αλλά η προσήλωση στο αμυντικό τρανζίσιον. Ο 22χρονος χαφ ήταν ένας... μονομάχος της μεσαίας γραμμής καθώς μέτρησε συνολικά 246 μονομαχίες, βγαίνοντας νικητής στις 111 από αυτές ενώ συνολικά μέτρησε 100 ανακτήσεις της μπάλας σε αυτό το διάστημα.
* Το τσέχικο πρωτάθλημα είναι από τα σκληρά της Ευρώπης, με δεκάδες μαρκαρίσματα και φουλ ένταση στο φίσικαλ παιχνίδι. Ο Ζαφείρης δεν ήταν εξαίρεση καθώς υπέπεσε σε συνολικά 29 φάουλ σε πρωτάθλημα και Ευρώπη όμως άξιο αναφοράς είναι οι μόλις δύο κίτρινες κάρτες που αντίκρισε, κάτι αρκετά σημαντικό όταν μιλάμε για χαφ και συγκεκριμένα έναν ποδοσφαιριστή που δίνει τόσες βοήθειες αμυντικά.
* Και πάμε στο επιθετικό σκέλος, καθώς όπως δείχνει και το heatmap, ο Ζαφείρης κινήθηκε σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Στις ντρίμπλες δεν είχε ιδιαίτερα καλούς αριθμούς (25%) με μόλις 6 επιτυχημένες σε 24 προσπάθειες όμως ήταν ένας παίκτης που δεν φοβόταν να πατήσει στην αντίπαλη περιοχή (25 φορές).
* Επιχείρησε 14 σέντρες προς την αντίπαλη περιοχή έχοντας xA (πιθανή ασίστ) στο 1,35 ενώ από τα 12 σουτ που έκανε συνολικά, κατάφερε να βρει μία φορά τα αντίπαλα δίχτυα.