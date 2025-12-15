Η ιστορία του Χρήστου Ζαφείρη με την ελληνική πραγματικότητα ξεκινάει από τα τέλη Ιουνίου και τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ενδιαφέρον ωστόσο οι οικονομικές αξιώσεις της Σλάβια Πράγας αλλά και η στάση της επί του θέματος, δεν έφερε εξέλιξη στις συζητήσεις. Μάλιστα λίγες μέρες μετά, ο 22χρονος χαφ ανανέωσε το συμβόλαιο του με τους Τσέχους μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Πέρασαν αρκετές εβδομάδες μέχρι τις 9 Αυγούστου, όταν για πρώτη φορά συνδέθηκε το όνομα του ΠΑΟΚ με τον διεθνή μέσο. «Πρόταση-ρεκόρ του ΠΑΟΚ για Ζαφείρη αλλά την απέρριψε η Σλάβια», ήταν ο τίτλος. Κάπου εκεί ξεκίνησε ένας... μαραθώνιος διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε όλες τις πλευρές.

Ο Δικέφαλος κατάφερε να πείσει με το πλάνο του τον Έλληνα χαφ σε πρώτη φάση και το συμβόλαιο των 1,6 εκατ. ευρώ ετησίως για τέσσερα χρόνια σε συνδυασμό με τα χρήματα, τον ρόλο αλλά και το project για τα 100 χρόνια, ήταν το τέλειο δέλεαρ. Αυτό απέμενε ήταν η Σλάβια Πράγας με τον πρόεδρο της, Γιάροσλαβ Τβρντικ να είναι κάθετος.

«Ο Ζάφι δεν πουλιέται» έλεγε. Δεν το περνούσε απλά ως «γραμμή». Το διατυμπάνιζε. Είτε off record, είτε on record, είτε σε δηλώσεις, είτε σε social media. Όσο περνούσε ο καιρός, ο ίδιος άλλαζε κάπως τη στάση του αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να ανάψει το πράσινο... φως για να φύγει ο ποδοσφαιριστής από το καλοκαίρι. Ίσως και ο ίδιος δεν περίμενε αυτή την αλλαγή στάσης του παίκτη αλλά και το ποσό που πρόσφερε ο Δικέφαλος.

Και φτάνουμε στις 25 Αυγούστου. Η ημέρα του Ζαφείρη. Ο 22χρονος χαφ μπήκε στο αεροπλάνο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Η συμφωνία περιλάμβανε το ποσό-μαμούθ των 12 εκατ. ευρώ, δανεισμό στη Σλάβια Πράγας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2026 και τετραετές συμβόλαιο με 1,6 εκατ. ευρώ ετησίως. Και το... κερασάκι, η παραχώρηση του αριθμού «20» που φορούσε ο Βιεϊρίνια.