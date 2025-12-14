Φεράντο: «Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, γίνονται και λάθη όπως το χαμένο πέναλτι» (vid)

Ο τεχνικός του Βόλου, Χουάν Φεράντο στάθηκε στο χαμένο πέναλτι του Λάμπρου λέγοντας πως συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο.

Ο Βόλος πάλεψε και με το παραπάνω κόντρα στον Παναθηναϊκό, έχασε πέναλτι με τον Λάζαρο Λάμπρου και γνώρισε την ήττα με 2-1. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός της ομάδας της Μαγνησίας, Χουάν Φεράντο μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Στα πρώτα 20 λεπτά δεν είχαμε καλή απόδοση, μετά η ομάδα άρχισε να βελτιώνεται αλλά η αλήθεια είναι ότι χάσαμε».

Για το χαμένο πέναλτι: «Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, κάποιες φορές γίνονται και τέτοια λάθη οπότε είναι μέρος του παιχνιδιού και αυτό».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από την αντίδραση των παικτών του: «Είμαι πολύ χαρούμενος για πολλούς παίκτες που πιέζουν, ανεβάζουν την απόδοση τους και συνεχίζουμε».