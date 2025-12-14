Φεράντο: «Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, γίνονται και λάθη όπως το χαμένο πέναλτι» (vid)
Ο Βόλος πάλεψε και με το παραπάνω κόντρα στον Παναθηναϊκό, έχασε πέναλτι με τον Λάζαρο Λάμπρου και γνώρισε την ήττα με 2-1. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός της ομάδας της Μαγνησίας, Χουάν Φεράντο μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Στα πρώτα 20 λεπτά δεν είχαμε καλή απόδοση, μετά η ομάδα άρχισε να βελτιώνεται αλλά η αλήθεια είναι ότι χάσαμε».
Για το χαμένο πέναλτι: «Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, κάποιες φορές γίνονται και τέτοια λάθη οπότε είναι μέρος του παιχνιδιού και αυτό».
Για το αν είναι ικανοποιημένος από την αντίδραση των παικτών του: «Είμαι πολύ χαρούμενος για πολλούς παίκτες που πιέζουν, ανεβάζουν την απόδοση τους και συνεχίζουμε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.