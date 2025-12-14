Ο Ολυμπιακός στο ματς με τον Άρη δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στο πρωτάθλημα έπειτα από 14 μήνες!

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φύγει με το τρίποντο από το «Κ. Βικελίδης», μένοντας στο 0-0 απέναντι στον Άρη για τη 14η αγωνιστική της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» δημιούργησαν φάσεις, όμως δεν βρήκαν δίχτυα για πρώτη φορά μέσα στο 2025 στο πρωτάθλημα, βάζοντας τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί παραγωγικότητας.

Η τελευταία φορά που η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε μείνει χωρίς γκολ στη Super League ήταν πριν από σχεδόν 14 μήνες. Στις 27 Οκτωβρίου 2024, στην εκτός έδρας ήττα με 1-0 από τον Αστέρα Aktor.

Ακολούθησαν 36 διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος, με τα playoffs της περασμένης σεζόν φυσικά, με τουλάχιστον ένα γκολ, μέχρι το αποψινό «μπλόκο» στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, το ματς με τον Άρη αποτέλεσε μόλις το τρίτο φετινό παιχνίδι σε όλες τις διοργανώσεις όπου ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε, μετά τις αναμετρήσεις με Πάφο και Άρσεναλ στο Champions League.