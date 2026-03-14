Οι δηλώσεις του Ζεράρ Σαραγόσα και του Μάριου Τσαούση μετά το 0-0 με τον Άρη.

Ο Ζεράρ Σαραγόσα στάθηκε στην εμφάνιση του Γιώργου Αθανασιάδη. Ο Ισπανός τεχνικός του Πανσερραϊκού στις δηλώσεις του μετά το ματς με τον Άρη που έληξε 0-0, έδωσε συγχαρητήρια στον τερματοφύλακα των «κιτρινόμαυρων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Σαραγόσα:

«Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον τερματοφύλακα του Άρη, γιατί ήταν ο καλύτερος του αγώνα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και την ομάδα μου, έκανε καλό παιχνίδι κι έβγαλε το πλάνο της εβδομάδας. Στο πρώτο μέρος δεν είχαμε την κατοχή, αλλά είχαμε τον έλεγχο. Στο δεύτερο μέρος, μετά την κόκκινη κάρτα, είχαμε τις ευκαιρίες να πάρουμε το ματς.

Είπα στους παίκτες ότι είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτούς και ότι κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. Πρέπει να πάμε για τους τρεις βαθμούς με τον Παναιτωλικό».

Ο αριστερός μπακ χαφ του Πανσερραϊκού Μάριος Τσαούσης πρόσθεσε: «Η αλήθεια είναι ότι η ισοπαλία δεν μας αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους. Είχαμε τις ευκαιρίες να πάρουμε το ματς. Έχουμε μία πικρία μέσα μας. Μας είχαν όλοι τελειωμένους, έχουμε δείξει με ορισμένες εμφανίσεις και τα αποτελέσματα ότι πρέπει να μας υπολογίζουν όλοι.

Δεν μπορούμε να βλέπουμε με περηφάνεια τη βαθμολογία, είμαστε τελευταίοι. Να λέμε αλήθειες. Αλλά μπορούμε να βλέπουμε με περηφάνεια την αλλαγή στη νοοτροπία μας τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνουμε αυτή την αλλαγή, όταν ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και με πάθος σε κάθε παιχνίδι πρέπει να κυνηγήσουμε ό,τι μπορούμε. Εννοείται ότι πιστεύουμε στην παραμονή. Τώρα ακόμα περισσότερο. Θα το πιστεύουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου αγώνα».