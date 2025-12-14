Διαρροή Ολυμπιακού: «Όσο και να προσπαθήσουν ΕΠΟ - ΚΕΔ να μας σταματήσουν δεν θα τα καταφέρουν»!

Από πλευράς Ολυμπιακού υπήρξε αντίδραση για την διαιτησία του Γιαμπλόνσκι και τα λάθη που υπέπεσε στον αγώνα του 0-0 με τον Άρη.

Όπως τονίστηκε σχετικά - μέσω διαρροής - από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού την προηγούμενη εβδομάδα είδαν έναν διαιτητή να κάνει ό,τι μπορεί για να χάσει ο σημερινός μας αντίπαλος, ο Άρης. Συνέχισαν με την αναφορά πως σήμερα ο διαιτητής έκανε ό,τι μπορούσε για να μη νικήσει ο Ολυμπιακός!

Στη συνέχεια επισημάνθηκε ότι σωστά απέβαλε τον Γκαρθία αλλά σε αντίστοιχο επικίνδυνο και βίαιο μαρκάρισμα στον αχίλλειο του Τσικίνιο (78ο λεπτό) υπέδειξε πλεονέκτημα στο πλάγιο άουτ και φυσικά δεν τιμώρησε τον ποδοσφαιριστή του αντιπάλου με κάρτα.

Ξεκάθαρο χτύπημα στα όρια της περιοχής στο πρόσωπο του Πιρόλα (75ο λεπτό) έγινε «παίζετε» ενώ ο ρέφερι προσπαθούσε για τρία λεπτά να σκεφτεί πως δε θα δώσει μια ξεκάθαρη κόκκινη του Φαντιγκά (60ο λεπτό) που ανατρέπει τον μόνο του με τον τερματοφύλακα Ταρέμι.

Έληξε το πρώτο ημίχρονο ένα λεπτό πριν τη λήξη του και υπέδειξε 4 λεπτά καθυστερήσεις σε ένα ματς με όλες τις αλλαγές, δύο αποβολές και ανασκόπηση VAR και με καθυστερήσεις του αντίπαλου γκολκίπερ. Από αυτά τα τέσσερα λεπτά είναι ζήτημα να παίχτηκε ποδόσφαιρο στα δύο από αυτά, όπως έγινε λόγος από τον Ολυμπιακό.

Υπάρχει φυσικά και η φάση χέρι - πέναλτι στη γκρίζα ζώνη στο 72’ που το χέρι είναι σε απολύτως αφύσικη θέση πάνω απο το σώμα και πιο ψηλά απο τον ώμο. Ως σχετικό παράδειγμα οι Πειραιώτες ανέφεραν το πέναλτι που πήρε η Μπαρτσελόνα (στο 04.25) με την Μπέτις και σημείωναν ότι «το δικό μας σήμερα ακόμα πιο ξεκάθαρο»!

Κλείνοντας στον Ολυμπιακό σημειώνουν ότι «αν έτσι είναι οι ελίτ φίλοι του Λανουά της ΚΕΔ και της ΕΠΟ ας μείνουν στη Γερμανία και ας πάει και ο Λανουά εκεί να τους βρει. Όσο και να προσπαθήσει η ΕΠΟ, η ΚΕΔ ή οποιοσδήποτε άλλος να μας σταματήσει, δεν θα τα καταφέρει».