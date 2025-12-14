Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Δεύτερη ασίστ Λιούμπισιτς, 0-2 ο Ζοάο Μάριο
Η ΑΕΚ πήγε με προβάδισμα δυο γκολ στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Πρωταγωνιστής του Δικεφάλου ήταν ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος δημιούργησε και τα δυο τέρματα της ομάδας του.
Στο 34ο λεπτό ο Ζοάο Μάριο κουβάλησε κάθετα την μπάλα, έσπασε αριστερά στον Λιούμπισιτς, ο οποίος γύρισε την μπάλα και ο Πορτογάλος, με άπιαστο πλασέ, έκανε το 0-2, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
Θυμίζουμε πως αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς ως βασικός στο φετινό πρωτάθλημα και ο Αυστοκροάτης «άρπαξε» την ευκαιρία του.
Από την πλευρά του ο Ζοάο Μάριο άνοιξε λογαριασμό στη Stoiximan Super League, ενώ σκόραρε για δεύτερη φορά σε 15 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος.
