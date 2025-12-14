Ο Ζοάο Μάριο έκανε το 2-0 για την ΑΕΚ στην έδρα του Παναιτωλικού, έπειτα από δεύτερη ασίστ του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Η ΑΕΚ πήγε με προβάδισμα δυο γκολ στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Πρωταγωνιστής του Δικεφάλου ήταν ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος δημιούργησε και τα δυο τέρματα της ομάδας του.

Στο 34ο λεπτό ο Ζοάο Μάριο κουβάλησε κάθετα την μπάλα, έσπασε αριστερά στον Λιούμπισιτς, ο οποίος γύρισε την μπάλα και ο Πορτογάλος, με άπιαστο πλασέ, έκανε το 0-2, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Θυμίζουμε πως αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς ως βασικός στο φετινό πρωτάθλημα και ο Αυστοκροάτης «άρπαξε» την ευκαιρία του.

Από την πλευρά του ο Ζοάο Μάριο άνοιξε λογαριασμό στη Stoiximan Super League, ενώ σκόραρε για δεύτερη φορά σε 15 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος.