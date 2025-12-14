Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Λάθος του Τσάβες, ασίστ Λιούμπισιτς και 0-1 ο Πινέδα
Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, εκμεταλλευόμενη λάθος του τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Λούκα Τσάβες.
Ο Αργεντινός κίπερ έκανε λάθος πάσα, ο Λιούμπισιτις έκλεψε, έβγαλε τετ α τετ τον Καλοσκάμη, ο οποίος νικήθηκε από τον Τσάβες, ο Λιούμπισιτς ακολούθησε τη φάση έκανε κεφαλιά - πάσα και ο Πινέδα μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.
Θυμίζουμε πως το ματς είναι ιδιαίτερο για τον Αργεντινό, καθώς ενδέχεται να είναι το τελευταίο του στο Αγρίνιο, εφόσον δεν ολοκληρωθεί η συμφωνία για την αγορά του από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, ενώ οι φίλοι της ομάδας έχουν σηκώσει πανό γι' αυτόν.
Δείτε ΕπίσηςΠαναιτωλικός: Το μήνυμα των Warriors για Τσάβες
Ο Μεξικανός χαφ έφτασε τα 4 γκολ σε 14 εμφανίσεις στο φετινό πρωτάθλημα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.