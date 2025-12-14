Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 26ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό χάρη σε γκολ του Πινέδα, έπειτα από λάθος του Τσάβες.

Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, εκμεταλλευόμενη λάθος του τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Λούκα Τσάβες.

Ο Αργεντινός κίπερ έκανε λάθος πάσα, ο Λιούμπισιτις έκλεψε, έβγαλε τετ α τετ τον Καλοσκάμη, ο οποίος νικήθηκε από τον Τσάβες, ο Λιούμπισιτς ακολούθησε τη φάση έκανε κεφαλιά - πάσα και ο Πινέδα μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Θυμίζουμε πως το ματς είναι ιδιαίτερο για τον Αργεντινό, καθώς ενδέχεται να είναι το τελευταίο του στο Αγρίνιο, εφόσον δεν ολοκληρωθεί η συμφωνία για την αγορά του από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, ενώ οι φίλοι της ομάδας έχουν σηκώσει πανό γι' αυτόν.

Ο Μεξικανός χαφ έφτασε τα 4 γκολ σε 14 εμφανίσεις στο φετινό πρωτάθλημα.