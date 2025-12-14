Πάντοβιτς: «Δεν μπορούμε να δεχθούμε άλλο άσχημο αποτέλεσμα»

Ο Μίλος Πάντοβιτς μίλησε για το περιθώριο βελτίωσης που έχει η ομάδα ως σύνολο, αλλά ατομικά ο κάθε παίκτης ενώ τόνισε πως δεν γίνεται να υπάρξει και νέα γκέλα.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, Μίλος Πάντοβιτς παραχώρησε δηλώσεις στην Cosmote TV πριν από τον αγώνα με τον Βόλο στην Λεωφόρο για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, οι οποίες θα προβληθούν στο pregame της εκπομπής «SportShow».

Ο Σέρβος φορ τόνισε πως η ομάδα πρέπει να βγάλει αντίδραση μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα και να κερδίσει το κλαμπ της Μαγνησίας, αφού δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες απώλειες.

Εξήγησε δε πως οι «πράσινοι» μπορούν να βελτιωθούν ακόμα σε πολλούς τομείς τόσο ως ομάδα, όσο και ατομικά ο κάθε παίκτης, γι' αυτό όλοι πρέπει να σκύψουν το κεφάλι και να δουλέψουν για να έρθουν καλύτερες μέρες.

Οι δηλώσεις του Πάντοβιτς

Eπιστροφή στους αγώνες του πρωταθλήματος και είναι αλήθεια πως στα τελευταία παιχνίδια δεν τα έχετε πάει πολύ καλά. Θέλετε να βγάλετε μια αντίδραση, λόγω και του γεγονότος πως δεν νικήσατε ούτε τη Βικτόρια Πλζεν την περασμένη Πέμπτη;

«Φυσικά, πρέπει να δείξουμε αντίδραση γιατί στα τελευταία τρία ή τέσσερα παιχνίδια δεν πήραμε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο, κάποιες φορές είμαστε καλά και είναι αρκετό, κάποιες άλλες φορές όχι. Αλλά θα προσπαθήσουμε πάλι και ελπίζω πως θα κερδίσουμε αύριο (σ.σ. απόψε) και θα συνεχίσουμε σ’ αυτό το δρόμο στα τελευταία τρία παιχνίδια».



Ένας από τους τομείς που χρειάζεστε βελτίωση στα τελευταία παιχνίδια, είναι η δημιουργία. Το πόσο πιο εύκολα το προηγούμενο διάστημα είχατε «καθαρές» ευκαιρίες και πόσο δύσκολο έχει γίνει τώρα. Είναι κάτι στο οποίο έχετε εστιάσει για να το βελτιώσετε στα επόμενα παιχνίδια;

«Bεβαίως, μπορούμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι σε διάφορους τομείς ως ομάδα, αλλά και ο καθένας από εμάς, εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος. Πρέπει να σκύψουμε τα κεφαλιά μας και να συνεχίσουμε τη δουλειά. Πρέπει να δίνουμε σε κάθε ματς τον καλύτερο μας εαυτό και θα δούμε τι θα συμβεί».

To γεγονός πως χάσατε στο τελευταίο παιχνίδι από το Βόλο, σας δίνει ένα επιπλέον κίνητρο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση;

«Nαι, ξέρουμε ότι εάν κάνουμε αυτά που θα πούμε πριν τον αγώνα, εάν αγωνιστούμε όπως στην προπόνηση, μπορούμε να νικήσουμε. Θα δούμε αύριο (σ.σ. απόψε), χρειάζεται να βάλουμε αποφασιστικότητα, την μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να κερδίσουμε τον αγώνα και νομίζω πως θα είναι καλός για εμάς, γιατί δεν μπορούμε να δεχθούμε άλλο ένα άσχημο αποτέλεσμα διότι έχουμε μεγάλη απόσταση στη βαθμολογία. Από εδώ και πέρα, πρέπει να κερδίζουμε τα παιχνίδια».