Λαφόν: «Λυπάμαι που αναγκάζομαι να αφήσω τους συμπαίκτες μου»

Ο Άλμπαν Λαφόν μίλησε για το παιχνίδι με τον Βόλο, αλλά και τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο Copa Africa.

Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Αλμπάν Λαφόν παραχώρησε δηλώσεις στην Cosmote TV πριν από τον αγώνα με τον Βόλο στην Λεωφόρο για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, οι οποίες θα προβληθούν στο pregame της εκπομπής «SportShow».

Ο Ιβοριανός κίπερ εξήγησε πως δεν τον ενδιαφέρει η θέση του Βόλου στην βαθμολογία που είναι πάνω από τους «πρασίνους» αυτή τη στιγμή, ούτε ότι τους νίκησε στον πρώτο γύρο, παρά μόνο να κάνουν μία καλή εμφάνιση και να πάρουν τη νίκη.

Αναφορικά με την κλήση στο Copa Africa τόνισε πως είναι χαρούμενος που κλήθηκε στην αποστολή και θα μπορέσει να εκπροσωπήσει την χώρα καταγωγής του ενώ σημείωσε πως λυπάται που θα αφήσει τους συμπαίκτες του στο «τριφύλλι», όμως αυτές είναι οι υποχρεώσεις των ποδοσφαιριστών.

Οι δηλώσεις του Λαφόν

Έρχεστε από ένα παιχνίδι στο οποίο είχατε την υπεροχή, αλλά δεν καταφέρατε να πάρετε τη νίκη. Παράλληλα προέρχεστε από αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, οπότε πόσο σημαντικό είναι το ματς απέναντι στο Βόλο;

«Προερχόμαστε από ένα πολύ σημαντικό ματς απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, η οποία είναι μια καλή ομάδα. Αν και δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη νίκη, πήραμε το βαθμό της ισοπαλίας. Με το Βόλο μας περιμένει ένας πάρα πολύ σημαντικός αγώνας, πρέπει να δείξουμε καλό πρόσωπο και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Να είμαστε ήρεμοι, να προετοιμαστούμε έτσι όπως πρέπει και να στοχεύσουμε στη νίκη».



O Bόλος είναι μια ομάδα η οποία αφενός βρίσκεται πιο ψηλά από εσάς στη βαθμολογία και αφετέρου σας κέρδισε στον προηγούμενο αγώνα. Σας δίνει ένα έξτρα κίνητρο αυτή η συνθήκη;

«Προσωπικά όχι. Δεν κοίταξα καν τη βαθμολογία του πρωταθλήματος, στόχος και σκοπός είναι η νίκη. Και αυτοί οι τρεις βαθμοί να μας οδηγήσουν πιο κοντά στις υψηλές θέσεις των ομάδων του πρωταθλήματος. Δεν έχει σημασία αν είναι ο Βόλος ή κάποια άλλη ομάδα, σημασία έχει μόνο η νίκη. Να κερδίσουμε και να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο εντός έδρας».



Σε προσωπικό επίπεδο ήταν ένας περίεργος μήνας για εσένα. Πήρες συνεχόμενα παιχνίδια, πραγματοποίησες κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις αλλά στη συνέχεια στάθηκες άτυχος στις Σέρρες με τον τραυματισμό σου. Επέστρεψες, αγωνίστηκες απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, υπάρχει το ματς απέναντι στο Βόλο και μετά θα ενσωματωθείς στην Εθνική της Ακτής Ελεφαντοστού. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι για ένα ποδοσφαιριστή να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση;

«Bεβαίως και ήταν ένας μήνας δύσκολο όπως είπατε κι εσείς. Ήμουν τραυματίας αλλά έκανα τη μεγάλη προσπάθεια να επιστρέψω όσο το δυνατόν ταχύτερα και όντως επέστρεψα γρήγορα. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις μου με την Ακτή Ελεφαντοστού, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, αλλά και για όλους τους Αφρικανούς γενικότερα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος που θα μπορέσω να αντιπροσωπεύσω τη χώρας καταγωγής μου μέσω της Εθνικής ομάδας και θα κοιτάξω να κάνω το καλύτερο. Λυπάμαι για γεγονός ότι αναγκάζομαι να αφήσω τους συμπαίκτες μου, αλλά αυτές είναι οι υποχρεώσεις μας».