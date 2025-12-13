Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet: Δύο γκολ και χαμένο πέναλτι σε 15'
Ο τρομερός Λεβαδειακός σε έξι λεπτά καθάρισε το ματς με την ΑΕΛ Novibet.
Στο 56' ο Όζμπολτ νικήθηκε από τον Αναγνωστόπουλο, αλλά ο Χισάμ Λαγιούς πήρε το ριμπάουντ και από κοντά έκανε το 2-0.
Ο Ισραηλινός μεσοεπιθετικός στο 61' έκανε την κάθετη πάσα στον Όζμπολτ, ο οποίος πέρασε και τον Αναγνωστόπουλο κι έκανε το 3-0.
Στο 71' ο Λεβαδειακός κέρδισε πέναλτι μέσω VAR.
Ο Παλάσιος εκτέλεσε, ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε στη δεξιά γωνία και στην επαναφορά ο Πεντρόσο έστειλε τη μπάλα άουτ, δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
