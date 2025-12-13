Ο Λεβαδειακός με Λαγιούς, Όζμπολτ προηγήθηκε 3-0 και έχασε πέναλτι με τον Παλάσιος κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

Ο τρομερός Λεβαδειακός σε έξι λεπτά καθάρισε το ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Στο 56' ο Όζμπολτ νικήθηκε από τον Αναγνωστόπουλο, αλλά ο Χισάμ Λαγιούς πήρε το ριμπάουντ και από κοντά έκανε το 2-0.

Ο Ισραηλινός μεσοεπιθετικός στο 61' έκανε την κάθετη πάσα στον Όζμπολτ, ο οποίος πέρασε και τον Αναγνωστόπουλο κι έκανε το 3-0.

Στο 71' ο Λεβαδειακός κέρδισε πέναλτι μέσω VAR.

Ο Παλάσιος εκτέλεσε, ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε στη δεξιά γωνία και στην επαναφορά ο Πεντρόσο έστειλε τη μπάλα άουτ, δίπλα από το αριστερό δοκάρι.