Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet: Δύο γκολ και χαμένο πέναλτι σε 15'

Γιώργος Σακελλαρίου
Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet

Ο Λεβαδειακός με Λαγιούς, Όζμπολτ προηγήθηκε 3-0 και έχασε πέναλτι με τον Παλάσιος κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

Ο τρομερός Λεβαδειακός σε έξι λεπτά καθάρισε το ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Στο 56' ο Όζμπολτ νικήθηκε από τον Αναγνωστόπουλο, αλλά ο Χισάμ Λαγιούς πήρε το ριμπάουντ και από κοντά έκανε το 2-0.

Ο Ισραηλινός μεσοεπιθετικός στο 61' έκανε την κάθετη πάσα στον Όζμπολτ, ο οποίος πέρασε και τον Αναγνωστόπουλο κι έκανε το 3-0.

 

Στο 71' ο Λεβαδειακός κέρδισε πέναλτι μέσω VAR.

Ο Παλάσιος εκτέλεσε, ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε στη δεξιά γωνία και στην επαναφορά ο Πεντρόσο έστειλε τη μπάλα άουτ, δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

@Photo credits: INTIME, Παναγιώτης Πραγιάννης
     

