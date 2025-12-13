Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet: Το γκολ του Κωστή για το 1-0
Στο 42' ο Λεβαδειακός πήρε το προβάδισμα απέναντι στην ΑΕΛ Novibet με ένα πολύ όμορφο τέρμα από τον Κωστή.
Λίγο πριν την οπλοκλήρωση του πρώτου 45λεπτου και συγκεκριμένα στο 42' ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ απέναντι στην ΑΕΛ Novibet.
Ο Κωστή έξω από την περιοχή, ζύγισε το πόδι του και μια μακρινή σουτάρα «κάρφωσε» την μπάλα στα δίχτυα βάζοντας μπροστά στο σκορ τους Βοιωτούς.
@Photo credits: INTIME
