Λίγο πριν την οπλοκλήρωση του πρώτου 45λεπτου και συγκεκριμένα στο 42' ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ απέναντι στην ΑΕΛ Novibet.

Ο Κωστή έξω από την περιοχή, ζύγισε το πόδι του και μια μακρινή σουτάρα «κάρφωσε» την μπάλα στα δίχτυα βάζοντας μπροστά στο σκορ τους Βοιωτούς.