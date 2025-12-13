Ελ Κααμπί: Οδηγός τράκαρε με τον Μαροκινό και έβγαλαν μαζί σέλφι
Ένα μικρό τροχαίο, ακόμη και αν είναι αμελητέο και η ευθύνη ανήκει στον άλλο οδηγό, συνήθως δεν συνοδεύεται από χαμόγελα ή φωτογραφίες. Η περίπτωση όμως της γυναίκας που είχε ένα ελαφρύ τρακάρισμα με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν εντελώς διαφορετική. Μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να ελέγξει τη ζημιά, βρέθηκε μπροστά στον Μαροκινό επιθετικό του Ολυμπιακού.
Ο Ελ Κααμπί ανέλαβε την πλήρη ευθύνη και η κατάσταση διευθετήθηκε χωρίς προβλήματα. Η οδηγός ζήτησε να φωτογραφηθεί μαζί του και μοιράστηκε τη στιγμή στα social media, δείχνοντας την ευγένεια και τη διάθεση του σταρ των Πειραιωτών.
Αναλυτικά η ανάρτηση: «Φίλοι μου καλημέρα. Πριν από 2 ημέρες είχα ένα τρακαρισματάκι με τον Super Star παίκτη του Ολυμπιακού ΑΓΙΟΥΜΠ ΕΛ ΚΑΜΠΙ (υπαιτιότητά του). Με αντιμετώπισε πολύ ευγενικά και ήταν εξαιρετικός, άψογος θα έλεγα, σε όλη του την συμπεριφορά . Το περιστατικό μας τακτοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τους δυο μας. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που γνώρισα αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο! Παραθέτω τα πειστήρια!!
Εγώ και ο φίλος μου Αγιούμπ σας ευχόμαστε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!!».
