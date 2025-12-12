Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Αλλαγή ώρας στο Super Cup
Στις 3/1 είναι προγραμματισμένο το πρώτο Super Cup μετά από 18 χρόνια ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο με την ΕΠΟ να ανακοινώνει νέα ώρα έναρξης.
Συγκεκριμένα, από τις 21:00 που ήταν αρχικά να γίνει το παιχνίδι, εν τέλει αποφασίστηκε να γίνει η πρώτη σέντρα στις 17:00.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Από την ΕΠΟ ανακοινώνεται ότι η ώρα του Betsson Super Cup, το οποίο αναβιώνει ύστερα από 18 χρόνια με τον αγώνα Ολυμπιακός - OΦΗ, μεταβάλλεται και θα διεξαχθεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2025 στο Παγκρήτιο στάδιο στις 17:00 αντί για τις 21:00 που είχε αρχικά οριστεί».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.