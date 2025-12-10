ΟΦΗ: Οι οπαδοί του έβαλαν... φωτιά στο Ηράκλειο
Ο ΟΦΗ γιορτάζει τα 100 του χρόνια και οι οπαδοί του έβαλαν... φωτιά στο Ηράκλειο.
Με εκατοντάδες καπνογόνα στο λιμάνι και άλλα εμβληματικά σημεία της πόλης, οι οπαδοί του κρητικού συλλόγου έκλεψαν την παράσταση.
Η ανάρτηση του ΟΦΗ και φωτογραφίες από την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα των φίλων του ΟΦΗ.
«Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου. Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ έκαναν τη νύχτα - μέρα για να γιορτάσουν την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας μας! Χρόνια πολλά ΟΦΗ! Χρόνια πολλά παντοτινή μας αγάπη».
