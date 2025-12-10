Ο ΟΦΗ στο Εθνικό Πρωτάθλημα και στην Α' Εθνική

Για περίπου 30 χρόνια η αγωνιστική δραστηριότητα του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΟΦΗ περιοριζόταν στο τοπικό πρωτάθλημα της A’ κατηγορίας Hρακλείου (EΠΣH), καθώς δεν είχε κατορθώσει να προκριθεί στην τελική φάση των προκριματικών που θα του επέτρεπαν να διεκδικήσει την συμμετοχή του στο Eθνικό Πρωτάθλημα. Οι πρωταθλήτριες ομάδες της επαρχίας έπρεπε να δώσουν αγώνες μπαράζ για να πάρουν το εισιτήριο για την τελική φάση. Τη σεζόν 1957-58 ο ΟΦΗ κατάφερε στην τρίτη του προσπάθεια να αγωνιστεί στο Εθνικό Πρωτάθλημα, καθώς ξεπέρασε επιτυχώς τη δοκιμασία των προκριματικών. Στην παρθενική του συμμετοχή ο Όμιλος τερμάτισε στη 12η θέση.

Την αγωνιστική περίοδο 1959-60 διοργανώθηκε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής, στο οποίο όμως δε συμμετέχει ο ΟΦΗ, ο οποίος έλαβε μέρος στο πρωτάθλημα της ανεπίσημης B’ Εθνικής που είχε πολλούς ομίλους. Οι Κρητικοί είχαν ενταχθεί στον group του νότου μαζί με άλλες επτά ομάδες, καταλαμβάνοντας την 6η θέση. Τo 1962 ο ΟΦΗ βγήκε πρώτος στον Όμιλο του, όμως στους αγώνες μπαράζ που ακολούθησαν δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρθενική του συμμετοχή στην Α' Εθνική.

Τη σεζόν 1962-63 ο ΟΦΗ συμμετείχε στο πρώτο επίσημο πρωτάθλημα Β' Εθνικής και τέσσερα χρόνια αργότερα αναδείχθηκε πρωταθλητής, καθώς τερμάτισε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα του Α’ Ομίλου, όμως στα μπαράζ δεν κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη άνοδο.

Ο στόχος της ανόδου στην Α' Εθνική επετεύχθη την αγωνιστική περίοδο 1967-68. Ο ΟΦΗ βγήκε πρώτος στον A’ όμιλο της B’ Εθνικής και στη διαδικασία των μπαράζ κατάφερε να υπερκεράσει το εμπόδιο του Πανελευσινιακού και να πάρει το «εισιτήριο» για τα... σαλόνια.

Ο πρώτος αγώνας έγινε στην Ελευσίνα στις 16 Ιουνίου του1968, όταν ο Όμιλος αν και προηγήθηκε με γκολ του Βουζουνεράκη, ηττήθηκε τελικά με σκορ 2-1. Στις 23 Ιουνίου οι Κρητικοί νίκησαν με 3-0 στο δεύτερο ματς, στο Ηράκλειο, χάρη σε δύο γκολ του Πέτρου Bουζουνεράκη και ένα του Δημήτρη Παπαδόπουλου, στέλνοντας το ζευγάρι σε τρίτο παιχνίδι. Τρεις ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε ο τρίτος αγώνας μπαράζ στα Xανιά και ο ΟΦΗ πανηγύρισε τη νίκη - άνοδο, καθώς επικράτησε με 3-0. Τα ιστορικά πέτυχαν οι Σκανδαλάκης, Λεμονής και Παπαδόπουλος.

Κάπως έτσι τη σεζόν 1968-69 ο ΟΦΗ έγινε η πρώτη κρητική ομάδα που αγωνίστηκε στην Elite του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στην παρθενική του συμμετοχή βγήκε 12ος με συγκομιδή 30 βαθμών. Ο Όμιλος παρέμεινε στην κατηγορία μέχρι και το 1971, όταν και υποβιβάστηκε στη Β' Εθνική ως 17ος.

Το 1976 ο ΟΦΗ επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς «στέφθηκε» πρωταθλητής της Β' Εθνικής και πανηγύρισε την επάνοδο στην Α' Εθνική. Οι Κρητικοί έγιναν σταθερή δύναμη της κατηγορίας και τη σεζόν 1979-80 ήταν από τις ομάδας που συμμετείχαν στο πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου (11ος - 32 βαθμούς).