«Ένα νησί, μια ομάδα»: Το υπέροχο video του ΟΦΗ για την επετειακή φανέλα

Ο ΟΦΗ δημοσίευσε ένα βίντεο για την επετειακή φανέλα που θα φορέσει στον τελικό του Σούπερ Καπ με μότο «Ένα νησί, μία ομαδα».

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της επετειακής φανέλα για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας του ΟΦΗ, ο Όμιλος παρουσίασε τη ξεχωριστή νέα εμφάνιση με ένα φανταστικό video ανήμερα των γενεθλίων του. Πρόκειται επί της ουσίας για μια συνέχεια του video που προβλήθηκε στη γιορτή των 100 χρόνων στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου για την ίδρυση του συλλόγου.

Η εμφάνιση αυτή θα φορεθεί στον τελικό του Σούπερ Καπ στις 3 Ιανουαρίου κόντρα στον Ολυμπιακό.

Στη φανέλα επιστρέφει το κλασικό σήμα ασπίδα του συλλόγου, ενώ χαμηλά υπάρχει και το επετειακό έμβλημα των 100 χρόνων. Η νέα εμφάνιση θα είναι διαθέσιμη από το πρωί της 10ης Δεκεμβρίου στην μπουτίκ του Ομίλου στο «Γεντί Κουλέ» και στα δυο καταστήματα Cosmos Sport.Η τιμή της είναι στα 75 ευρώ.

Το μήνυμα του ΟΦΗ:

«3 Ιανουαρίου 2026... Με σεβασμό στην ιστορία μας, οι εορτασμοί για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ΟΦΗ, κορυφώνονται στην Κρήτη! Μέσα στο σπίτι μας! Μαζί με τον κόσμο μας! Για έναν και μοναδικό αγώνα... για μία και μοναδική βραδιά... Φοράμε τη φανέλα των 100 χρόνων και τιμούμε το παρελθόν κι όλους αυτούς που έγραψαν χρυσές σελίδες ιστορίας! Στις 3 Ιανουαρίου... Στον τελικό του Super Cup... Η ασπίδα των 100 χρόνων κοσμεί την επετειακή εμφάνιση του ΟΦΗ!"».