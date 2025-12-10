Ο Άρης χάνει και τον Διούδη για το ματς με τον Ολυμπιακό

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Σωκράτη Διούδη δεν ήταν τα επιθυμητά κι έτσι εκείνος θα απουσιάσει σίγουρα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Άλλον έναν απόντα θα έχει ο Άρης στο μεγάλο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (14/12-20:00) για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι «κίτρινοι» είδαν τον Σωκράτη Διούδη να αποκομίζει ένα πρόβλημα από την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ την περασμένη αγωνιστική και περίμεναν τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους για να διαπιστώσουν το μέγεθος του προβλήματος.

Τελικά αυτά έδειξαν πως ο Έλληνας κίπερ έχει αποκομίσει μυϊκό τραυματισμό κι έτσι δεν προλαβαίνει σίγουρα να είναι έτοιμος για τον σημαντικό αυτό αγώνα κόντρα στους «ερυθρολεύκους». Το ακριβές διάστημα της απουσίας του δεν έχει γίνει γνωστό.

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ του Αθανασίαδη και του Μάικιτς προκειμένου να καλύψει το κενό του Διούδη, με τον πρώτο να έχει σαφές προβάδισμα.