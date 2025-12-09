Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του για το μοναδικό δρόμο που μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Να θυμίσω ότι τα έγραφα πριν από το παιχνίδι; Τα διαβάσατε στο προηγούμενο blog. Με λεπτομέρειες και όπως ακριβώς θα γίνουν. Αρχικά να σημειώσουμε ότι υπάρχουν δύο παιχνίδια στην Τούμπα. Ένα μέχρι το 18ο δευτερόλεπτο και το αντιαθλητικό, βάναυσο και μαρς-κόκκινης κάρτα μαρκάρισμα και το άλλο από εκεί και έπειτα.

Αντιλαμβάνομαι προφανώς την στόχευση στο αγωνιστικό από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Είναι άλλη μία copy paste πολιτική όπως ακριβώς τα έλεγε ο συγχωρεμένος Σάββας Θεοδωρίδης: «Φτιάξτε ομάδες για να κερδίζετε και εσείς». Όλοι ξέραμε τι εννοούσε φυσικά και πλέον το βιώνουμε.

Τα τελευταία χρόνια βέβαια στα παιχνίδια του Άρη στην Τούμπα ούτε στατιστικά διαβάζαμε, ούτε διαφορές, ούτε για ποδόσφαιρο. Από το 2018 που επέστρεψε ο Άρης, στην Τούμπα έχει 5 ισοπαλίες (με τις δύο να διαμορφώνονται με σκανδαλώδη τρόπο στις καθυστερήσεις), 4 νίκες (πέρσι και πρόπερσι χωρίς καν να δεχθεί γκολ) και μόλις 3 ήττες. Όλως τυχαίως στις ήττες του τη μία διαιτητής ήταν ο εκπληκτικός Λευκορώσος Κουλμπάκοφ με ανύπαρκτο πέναλτι και 2-0 επιθετικό φάουλ-έπος σε Γκάμα, (εξαιρετική έμπνευση πραγματικά, τον έφεραν και σε ΠΑΟΚ-ΑΕΚ που είχε ακυρώσει ένα γκολ που ακόμα θυμούνται οι Αεκτζήδες), την άλλη ο Ούγγρος Μπόγκναρ (ανύπαρκτο πέναλτι που το έχασε ο ΠΑΟΚ, άκυρο γκολ με καθαρό φάουλ Κουλιεράκη) και φυσικά ο τεράστιος Αζέρος Αγκάγιεφ που έκλεισε τα μάτια στην πεντακάθαρη κόκκινη και πέναλτι του Κουλιεράκη στον Ματέο στο τελικό 3-2.

Όποτε δεν υπήρχε ρέφερι που στα νιάτα του τον ανάγκασαν να φορέσει φανέλα USSR, ο Άρης στην χειρότερη δεν έχασε. Αυτή η… κανονικότητα φυσικά και έπρεπε να συνεχιστεί με τον Σέρβο…Σταυρίδη και τον Ιταλό στο VAR, εξαίρετη επιλογή του κ. Βαλέρι. Όσο για αυτούς που αναρωτιούνταν πως γίνεται να φέρνουμε έναν VARίστα που τιμωρήθηκε γιατί χρησιμοποίησε το var, ενώ δεν έπρεπε και κάλεσε τον ρέφερι για ανύπαρκτο πέναλτι, οι ερωτήσεις είναι ρητορικές.

Όπως ρητορικές είναι και οι ερωτήσεις του γιατί προβάλλονται οι τοποθετήσεις του Βαρούχα και όχι π.χ. του Ντέμη Νικολαίδη που μίλησε για τη φάση του πρώτου λεπτού. Γιατί γίνονται θέματα με τίτλους από τα λεγόμενα του συμπαθέστατου κ. Κουτσιαύτη που όμως όταν είπε «κίτρινη» στη φάση Σιώπη-Κωνσταντέλια… δεν έγινε θεματάκι.

Μνήμες Σταυρίδη, Σαραϊδάρη και Χατζηαποστόλου

Το παιχνίδι προχθές μου θύμισε ένα άλλο στην Τούμπα και το αναφέρω σε σχέση με το κατά πόσο σε τέτοια ματς μιλάς ή όχι για το αγωνιστικό σκέλος. ΠΑΟΚ-Άρης 3-0 με Σταυρίδη ρέφερι και την περίφημη καρατιά Γεωργιάδη στον Καράμπελα στο 3΄ μπροστά στα μάτια του βοηθού Σαραϊδάρη, που βέβαια πλέον εδώ και χρόνια είναι υπάλληλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τότε υπέδειξε πλάγιο άουτ υπέρ του συμπολίτη. Δύο πεντακάθαρα πέναλτι δεν έδωσε στον Άρη ο κ. Σταυρίδης που μετανάστευσε στις ΗΠΑ, αλλά πλέον εμφανίζεται σε πάνελ και κρίνει τις αποφάσεις των ρέφερι. Επειδή αναφέρθηκα στο… αγωνιστικό, ο Άρης εκείνη τη χρονιά τερμάτισε 4ος, ήταν δύο κλάσεις καλύτερος από τον αντίπαλο του που τερμάτισε 9ος, αλλά όσο καλύτερος, μέτριος ή κακός είσαι, όταν η σφυρίχτρα παίζει 100-0 δεν έχεις τύχη. Θυμάστε τι θα γινόταν αν έχανε εκείνο το ματς…

Μετά το παιχνίδι που έγινε επί προεδρίας Βασίλη Γκαγκάτση το δεξί χέρι του στην Ομοσπονδία κ. Χατζηαποστόλου, της τεράστιας ΕΠΣ Κιλκίς, που μας έχει χαρίσει ένα αστέρι της διαιτησίας σαν τον κ. Παμπορίδη (Κόκε, Μάρκος Αντόνιο κόκκινη και αποβολή στο κύπελλο που δεν δόθηκε ποτέ) είχε μιλήσει στον Γιώργο Μίνο τονίζοντας ότι η διαιτησία ήταν άψογη Τα τελευταία χρόνια και επίσημα ο κ. Χατζηαποστόλου - ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ - ήταν στην διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και επίσημα ως τον Μάρτιο του 2025 που αποχώρησε, αλλά προσφέρει τις υπηρεσίες του…εξωδιοικητικά.

Την ίδια στιγμή από το 2013 στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ εργάζεται ως σύμβουλος για θέματα διαιτησίας ο πρώην πρόεδρος της ΚΕΔ κ. Μάλαμας Τεβεκέλης και αν κρίνουμε από τα πολλά χρόνια παραμονής του θα έχει μεγάλη επιτυχία στο έργο του.

Από την άλλη στον Άρη όλα αυτά τα χρόνια οι… παίκτες είναι… ανεκπαίδευτοι! Γιατί πρέπει να καταλάβουν άπαντες ότι πέρα από το ποιος σφυρίζει, ποιος είναι στο VAR και ποιος τους επιλέγει από την ΚΕΔ, που έχει επιλεγεί από την ΕΠΟ, που τον έχουν επιλέξει οι Ενώσεις- που ασκούν και διοίκηση μέσω του ΔΣ και φυσικά της περίφημης Εκτελεστικής Επιτροπής-, πρέπει όλη αυτή η εξαιρετική δουλειά για την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου να έχει και την αντίστοιχη προβολή από τα ΜΜΕ που είναι έτοιμα να κάνουν όλα όσα απαιτούνται για την ανάπτυξη του.

Είναι ξεκάθαρος, λοιπόν, ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει ο Άρης. Προφανώς και δεν μπορεί να το υπηρετήσει αυτό ο Θόδωρος Καρυπίδης γιατί απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα για την απόκτηση, εκπαίδευση και διατήρηση των κατάλληλων ποδοσφαιρικών εργαλείων σε αυτό το επίπεδο. Είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο ο κόσμος του Άρη προσδοκά την έλευση ενός πολύ πιο ισχυρού επενδυτή. Προσθέστε και το επικοινωνιακό όπου ο Άρης έχει τον υπογράφοντα και 4-5 ακόμα καλούς συναδέλφους να παλεύουν απέναντι στις υπόλοιπες ομάδες που οι ιδιοκτήτες τους έχουν και το 90% των ΜΜΕ στην Ελλάδα.

Πάμε και στο ποιος είναι ο μονόδρομος επιτυχίας ή μήπως τα έγραψα παραπάνω;

ΥΓ1 Πριν λίγο βγήκε το βίντεο του κ. Λανουά για τις επίμαχες φάσεις και δεν συμπεριέλαβε ούτε την πεντακάθαρη κόκκινη, ούτε το πέναλτι στον Ράτσιτς! Πες βρε άνθρωπέ μου ότι «δεν είναι κόκκινη κάρτα γι' αυτόν το λόγο». «Δεν είναι πέναλτι στον Ράτσιτς γι' αυτόν το λόγο». Είπε βέβαια ότι ο Διούδης βρίσκει τον Τάισον που είναι πίσω του! Αξιος! Ολη η Ελλάδα μιλά για την κόκκινη στο πρώτο λεπτό και η ΚΕΔ δεν σχολιάζει την επίμαχη φάση!

Τον αφήνω στην κρίση όλων των Ελλήνων φιλάθλων, αλλά επιτέλους πρέπει να μπει ένα τέλος και όσο δεν αντιδρούν ομάδες που έχουν το πακέτο που δεν έχει ο Άρης θα συνεχίζεται η…πρόοδος του ελληνικού ποδοσφαίρου!