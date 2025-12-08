Το σχόλιο του Ντέμη Νικολαϊδη για τη διαιτησία στο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης.

Ο Ντέμης Νικολαϊδης στην καθιερωμένη εκπομπή του Monday FC στη Nova αναφέρθηκε στη διαιτησία του ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης.

Ο παλαίμαχος άσος της ΑΕΚ και πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική το 2004, αφού τόνισε ότι το ντέρμπι ήταν εύκολο για τον Δικέφαλο, τόνισε ότι σωστά δόθηκε το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στο μαρκάρισμα του Διούδη στον Τάισον, ενώ ανέφερε ότι αν ήταν στο VAR θα φώναζε τον διαιτητή για δύο φάσεις. Για το μαρκάρισμα του Ιβανούσετς στον Ρόουζ και για το μαρκάρισμα του τελευταίου εντός περιοχής στον Γιακουμάκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντέμης Νικολαϊδης:

«Δεν μου άρεσε πολύ η διαιτησία. Μου φάνηκε άπειρος. δεν έβγαζε σιγουριά. Υπήρχαν δύο φάσεις που αν ήμουν VAR θα τον φώναζα.

Για το φάουλ του Ιβανούσετς. Θα μπορούσε να βγει και κόκκινη. Θα μπορούσε να παραμείνει η άποψή του και να μείνει στην κίτρινη. Δεν λέω αναγκαστικά ότι είναι κόκκινη. Θα έλεγες κάτι, όμως, αν έβγαινε κόκκινη; Θα μπορούσε ξαναλέω να μείνει κίτρινη.

Θα τον φώναζα και για το μαρκάρισμα του Ρόουζ στον Γιακουμάκη. Το πόδι του αμυντικού του Άρη χτυπάει τον αχίλλειο του Γιακουμάκη. Θα μπορούσε και εδώ να πει ότι δεν πέφτει από το μαρκάρισμα, αλλά είναι δύο φάσεις που θα τον φώναζα.

Για τον Κεντζιόρα στον Ράτσιτς δεν βλέπω πέναλτι.

Όσο για το πέναλτι στον Τάισον. Ούτε αυτό το είδε το διαιτητής γι' αυτό λέω ότι δεν ήταν καλή η διαιτησία. Πρέπει να είσαι κοντά στη φάση και να δεις ότι ο επιθετικός παίρνει τη μπάλα. Στου Τάισον με τον Διούδη, ε βέβαια, είναι πέναλτι, αφού του βρίσκει κανονικά το πόδι».

Σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, ο Ντέμης αποθέωσε τον Πινέδα κι επισήμανε ότι τώρα περνάει τη νοοτροπία του ο Νίκολιτς. Παράλληλα, στάθηκε στην ποιότητα του Ολυμπιακού και τα πολλά λάθη που κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού.