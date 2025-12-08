Ο Γιώργος Γιακουμάκης έχει ήδη 9 γκολ σε 20 ματς με τον ΠΑΟΚ κι αυτή είναι η καλύτερη επίδοσή του σ' ελληνική ομάδα.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης για λογαριασμό του ΠΑΟΚ επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 5,5 χρόνια.

Ο διεθνής επιθετικός, ο οποίος την Τρίτη θα κλείσει τα 31 του χρόνια (γεννήθηκε στο Ηράκλειο στις 9/12/94) ήταν ο εκλεκτός του Ραζβάν Λουτσέσκου. Άφησε το Μεξικό, όπου είχε ένα χρυσό συμβόλαιο στην Κρουζ Αζούλ και στην Τούμπα έχει κερδίσει ήδη την εκτίμηση του κόσμου.

Γκολ νίκης με τον Λεβαδειακό, γκολ στο φινάλε με τον Άρη στο Κύπελλο, δύο γκολ στο ντέρμπι με τον συμπολίτη, όπου ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1. Συστήθηκε με το καλημέρα στους οπαδούς του Δικεφάλου, με μία γκολάρα στο 5-0 επί της Ριέκα στην Τούμπα, για τα playoffs του Europa League.

Ο έμπειρος φορ έχει φτάσει πλέον τα 9 γκολ σε 20 παιχνίδια, ενώ έχει και μία ασίστ. Όλα αυτά τη στιγμή που δεν έχει κάνει προετοιμασία κι έπειτα από ένα διάστημα απραξίας στο Μεξικό. Στην Τούμπα ο 31χρονος επιθετικός έχει αναγεννηθεί και το πρόβλημα είναι ο τραυματισμός σε ένα σημείο που είναι κομβικός, αφού ο Τσάλοφ μετράει αντίστροφα...

Από τα 9 γκολ τα 5 είναι στη Super League. Δεν είναι φυσικά ρεκόρ. Αυτό το έχει με τον Πλατανιά. Τη σεζόν 2016-17 είχε 11 γκολ σε 26 παιχνίδια. Αριθμό που εύκολα δείχνει ότι θα τον ξεπεράσει. Με την ομάδα των Χανίων στη μεγάλη κατηγορία σε 45 ματς είχε 14 γκολ. Συνολικά, μέτρησε 15 γκολ σε 67 αγώνες.

Πάμε και στην ΑΕΚ. Εκεί, όπου είχε σε 48 αγώνες μόλις 3 γκολ! Με λιγότερα από τα μισά, έχει στον ΠΑΟΚ ήδη τα τριπλάσια! Στον ΟΦΗ, παράλληλα, μέτρησε μόλις 12 αγώνες και 3 γκολ. Με τον ΠΑΟΚ έχει ήδη 3 γκολ περισσότερα απ' όσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ μαζί.

Είναι προφανές ότι γύρισε πιο ώριμος κι έμπειρος από ποτέ. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον ήθελε, διότι κάνει αρκετές δουλειές στο γήπεδο, αλλά πλέον έχει γίνει κι εκτελεστής. Μετά την ΑΕΚ μετακόμισε στην Πολωνία για την Γκόρνικ Ζάμπρζε και είχε επίσης 3 γκολ σε 12 ματς.

Στην Ολλανδία ήρθε η απογείωση. Τη σεζόν 2020-21 με τη Φένλο είχε 29 γκολ σε 33 ματς. Φονικό ένστικτο που αποκτήθηκε σε μία χώρα, που ευνοεί τους επιθετικούς. Ακολούθησε πώληση στη Σέλτικ με 2,5 εκατ. ευρώ και 26 γκολ σε 57 αγώνες. Το ρεκόρ του στο πρωτάθλημα, όπου οι περισσότερες ομάδες είναι εξαιρετικά αδύναμες ήταν 9 γκολ σε σε 16 ματς τη σεζόν 2021-22 και 6 γκολ σε 19 ματς την περίοδο 2022-23.

Αριθμοί που μπορεί να τους ξεπεράσει στον ΠΑΟΚ. Οι επιδόσεις του στη Σκωτία, του άνοιξαν τον δρόμο για το MLS. Πουλήθηκε για 4 εκατ. ευρώ στην Ατλάντα, όπου ήταν και ο Γιώργος Κούτσιας, ο νεαρός πρώην φορ του ΠΑΟΚ και είχε 24 γκολ σε 43 αγώνες. Τα 17 γκολ τα είχε σε 27 ματς το 2023.

Η παρουσία του στην Αμερική τον έφερε στο Μεικό και την Κρουζ Αζούλ. Η τελευταία πλήρωσε σχεδόν 10 εκατ. ευρώ και εκεί ο Γιακουμάκης είχε 9 γκολ σε 40 αγώνες. Την τρέχουσα σεζόν έχει τα ίδια γκολ ακριβώς στα μισά ματς. Κι ενώ σε πολλά παιχνίδια ήρθε από τον πάγκο, στο πλαίσιο της διαχείρισής του.

Ο Γιακουμάκης είναι δανεικός, αλλά έτσι όπως κυλούν τα πράγματα και με τον Λουτσέσκου στον πάγκο, θα είναι δύσκολο να μην μείνει, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Από τις αντιδράσεις του, είναι φανερό ότι και ο ίδιος νιώθει καλά στον ΠΑΟΚ, έχει προσαρμοστεί και το μέλλον του φαίνεται να είναι στην Τούμπα.

Τα 29 γκολ που είχε στη Φένλο σε μία σεζόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα αγγίξει. Στην Ελλάδα, όμως, με την παρουσία που έχει στην Τούμπα έως τώρα και αν μείνει κι άλλα χρόνια, η παρουσία του θα συνδυάζεται λογικά περισσότερο με τον ΠΑΟΚ από κάθε άλλο εγχώριο σύλλογο.



