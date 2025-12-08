Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 του Άρη στην Τούμπα και η παρακάμερα κατέγραψε σημαντικές στιγμές της αναμέτρησης με την επιρροή του Τάισον και τη διπλή υπογραφή Γιακουμάκη.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη στην Τούμπα, ολοκληρώνοντας ένα ντέρμπι στο οποίο είχε τον απόλυτο έλεγχο και επιβεβαίωσε τη δυναμική του στο φινάλε του πρώτου γύρου. Η «ασπρόμαυρη» παρακάμερα κατέγραψε χαρακτηριστικές στιγμές ενός αγώνα που εξελίχθηκε χωρίς μεγάλο περιθώριο αμφισβήτησης.

Η παρουσία του Τάισον ήταν από τα πρώτα στοιχεία που ξεχώρισαν. Ο Βραζιλιάνος, ξανά καθοριστικός σε ντέρμπι, σκόραρε, κέρδισε πέναλτι και έδωσε ρυθμό σε κάθε οργανωμένη επίθεση του ΠΑΟΚ. Η συμπεριφορά του μέσα στο γήπεδο και ο τρόπος που «διάβαζε» τις φάσεις, δεν πέρασαν απαρατήρητα ούτε από τον πάγκο.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ήταν το δεύτερο πρόσωπο της βραδιάς. Τα δύο γκολ του ήρθαν σε κρίσιμα σημεία του αγώνα και κάθε τελείωμα προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, με τους συμπαίκτες του να αντιλαμβάνονται ότι το ματς «γύριζε» οριστικά προς την πλευρά τους.

Ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς, πέρα από τις δύο ασίστ του, είχε σημαντική συμβολή και πριν από τη σέντρα. Η ομιλία του στα αποδυτήρια ήταν ξεκάθαρη: ένταση, πίεση και ομαδική δουλειά από το πρώτο λεπτό. Οι συμπαίκτες του ανταποκρίθηκαν απόλυτα στον ρυθμό που ζήτησε.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε και η στιγμή που ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε τις τελευταίες οδηγίες στον Γιάννη Κωνσταντέλια πριν μπει ως αλλαγή. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός γνώρισε θερμή υποδοχή από το γήπεδο και ο προπονητής του έδειξε να δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τη διαχείριση του ρυθμού και των χώρων.

Στα γκολ του ΠΑΟΚ, ο πάγκος αντέδρασε έντονα, αποτυπώνοντας την επιβεβαίωση ενός αγώνα που εξελισσόταν απόλυτα στο πλάνο των γηπεδούχων. Η ανακούφιση και η ικανοποίηση στο τρίτο γκολ ήταν χαρακτηριστική.

Το φινάλε βρήκε τους παίκτες του Δικεφάλου να χειροκροτούν την κατάμεστη Τούμπα και να ανταμείβονται από το κοινό για την εικόνα τους σε ένα ντέρμπι που είχε ξεκάθαρο χαρακτήρα και αγωνιστική υπεροχή.