Ο Πανσερραϊκός μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό έχει 5 βαθμούς και μόνο ο σημερινός αντίπαλος τα πήγε χειρότερα τα τελευταία χρόνια στον πρώτο γύρο.

Ο Πανσερραϊκός ηττήθηκε εντός έδρας και από τον Παναιτωλικό με 1-0 και καθηλώθηκε στην τελευταία θέση.

Εκεί θα ήταν ακόμα κι αν νικούσε, απλά θα βρισκόταν ισόβαθμος με την ΑΕΛ Novibet. Οι Σερραίοι πλέον με απολογισμό 1 νίκη, 2 ισοπαλίες και 10 ήττες, οι μισές στην έδρα τους, έχουν το δεύτερο χειρότερο ρεκόρ στον πρώτο γύρο.

Τη χειρότερη βαθμολογικά επίδοση, με 14 ομάδες στο πρωτάθλημα, την έχει ο σημερινός τους αντίπαλος.

Τα «λιοντάρια», λοιπόν, έχουν μόλις 5 βαθμούς με 7 γκολ υπέρ και 32 κατά. Αμυντικά είναι η χειρότερη επίδοση στον πρώτο γύρο σε 13 αγώνες. Αυτό σημαίνει παθητικό 2,4 μέσο όρο γκολ ανά παιχνίδι.

Την περασμένη σεζόν η Λαμία είχε την χειρότερη επίθεση με 9 γκολ υπέρ και 18 κατά. Είχε όμως 9 βαθμούς. Ουραγός τότε ήταν η Athens Kallithea με 8 βαθμούς. Ο Λεβαδειακός τη σεζόν 2022-23 είχε 7 γκολ, όσα έχει τώρα ο Πανσερραϊκός. Η ομάδα της Βοιωτίας αντίθετα, φέτος έκανε ρεκόρ με την καλύτερη επίθεση ομάδας της περιφέρειας όλων των εποχών στον πρώτο γύρο!

Στα 7 γκολ έμεινε και ο Απόλλων Σμύρνης τη σεζόν 2021-22, ενώ στα 6 γκολ σε 13 ματς ήταν ο Παναιτωλικός την περίοδο 2019-20. Είχε, όμως, παθητικό 16 γκολ, δηλαδή δέχθηκε τα μισά απ' αυτά που έχει δεχθεί φέτος ο Πανσερραϊκός.

Αναλυτικά η χειρότερες επιδόσεις στον πρώτο γύρο:

2024-25

Η Λαμία είχε 9-18 γκολ και 9 βαθμούς. Ουραγός ήταν η Athens Kallithea με απολογισμό 0-8-5 και 8 βαθμούς.

2023-24

Ο Παναιτωλικός είχε την χειρότερη επίθεση με 11 γκολ υπέρ και 23 κατά, αλλά συγκέντρωσε 9 βαθμούς. Ουραγοί ήταν ΠΑΣ Γιάννινα και Κηφισιά με 8 βαθμούς και απολογισμό 1-5-7.

2022-23

Την χειρότερη επίθεση είχε ο Λεβαδειακός με 7 γκολ υπέρ και 17 κατά, αλλά και 7 βαθμούς, έναντι 5 φέτος των Σερραίων. Η ομάδα της Βοιωτίας ήταν ουραγός, όπως και ο Ιωνικός με απολογισμό 1-4-8 κι επίσης 7 βαθμούς.

2021-22

Ο Απόλλων Σμύρνης είχε 7 γκολ υπέρ, 21 κατά και 7 βαθμούς. Ήταν ουραγός με απολογισμό 1-4-8.

2020-21

Ο Παναιτωλικός είχε 6 γκολ υπέρ και 16 κατά. Μέτρησε στον πρώτο γύρο 8 βαθμούς, αλλά ουραγός ήταν η ΑΕΛ Novibet ε 6 βαθμούς και απολογισμό 1-3-9.

2019-20

Ο Παναιτωλικός είχε 8 γκολ υπέρ, 24 κατά και μόλις 4 βαθμούς, έναν λιγότερο από τον Πανσερραϊκό της τρέχουσας περιόδου. Οι Αγρινιώτες φυσικά ήταν στην τελευταία θέση με απολογισμό 0-4-9.

Τη σεζόν 2001-02 το πρωτάθλημα είχε γίνει με 14 ομάδες, αλλά δεν υπήρχαν τότε playouts. Τελευταία με 7 βαθμούς στον πρώτο γύρο και απολογισμό 1-4-8 ήταν η Παναχαϊκή. Είχε σημειώσει 12 γκολ και είχε δεχθεί 32, όσα και φέτος ο Πανσερραϊκός.