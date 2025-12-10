Ο Γιάννης Αποστολάκης ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του και τέθηκε στη διάθεση του Χρήστου Κόντη ενόψει της αναμέτρησης του ΟΦΗ με τον Πανσερραϊκό.

Ο ΟΦΗ μετά τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα έχει μπροστά του ένα... must win παιχνίδι, καθώς το ερχόμενο Σάββατο (14/12, 18:00) θα υποδεχτεί τον Πανσερραϊκό για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League και χρειάζεται τρίποντο κόντρα στους ουραγούς για να «ανασάνει» βαθμολογικά.

Η προετοιμασία των Κρητικών συνεχίστηκε με ένα ευχάριστο νέο για τον Χρήστο Κόντη. Ο λόγος για τον Γιάννη Αποστολάκη, καθώς ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων μεσοεπιθετικός ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στον έσω πλάγιο στο δεξί πόδι παραμονή του αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνηση και τέθηκε στη διάεθση του προπονητή του.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και αγωνιστικό παιχνίδι, ενώ σε μέρος της προπόνησης συμμετείχε ο Χουάν Νέιρα, ο οποίος ανεβάζει στροφές μετά τη θλάση που είχε υποστεί στη Λάρισα.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης συνέχισε θεραπεία και παραμένει αμφίβολος ενόψει των Λιονταριών, ενώ ο Φράνκο Ζανελάτο προπονήθηκε ατομικά. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (11/12) στις 11:00.