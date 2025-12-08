Αναστασίου: «Τα παιδιά με τέτοιες νίκες αποκτούν αυτοπεποίθηση»

Ο τεχνικός του Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου στάθηκε στο τρίποντο λέγοντας πως τέτοιες νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση στους παίκτες του.

Ο Παναιτωλικός κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη επικρατώντας με 1-0 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες και όχι μόνο ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις, αλλά κοιτάζει ακόμα και οκτάδα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των «καναρινιών», Γιάννης Αναστασίου μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Κλείνουμε τον πρώτο γύρο με 15 βαθμούς. Ίσως πριν λίγο καιρό φάνταζε δύσκολο. Με συνέπεια, προσπάθεια, πίστη και πλάνο. Τα παιδιά βλέπουν την διαφορά, ότι όταν ακολουθούν το πλάνο με τέτοιες νίκες αποκτούν αυτοπεποίθηση. Συνεχίζουμε, τελείωσε ο πρώτος γύρος, υπάρχει δρόμος ακόμα.

Όταν έρχεται γκολ νωρίς χάνεις το μυαλό σου. Για τον Πανσερραϊκό σήμερα ήταν τελικός. Κάναμε πολλά τεχνικά λάθη, σε πάσες, κοντρόλ. Δώσαμε δυνατότητα στον αντίπαλο χωρίς να δημιουργήσει μεγάλη ευκαιρία να μας βάλει σε καθεστώς πίεσης χωρίς λόγο. Είχαμε αρκετά προβλήματα, όπως π.χ. τον Μαυρία. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορείς να υπολογίσεις, εμείς αυτό προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις»