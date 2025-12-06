Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί καθάρισε πάλι για τον Ολυμπιακό εναντίον του ΟΦΗ και γράφει ιστορία. Μπήκε στη λίστα με σπουδαίους παίκτες.

Στο πρόσωπο του Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο Ολυμπιακός έχει βρει έναν επιθετικό «πολυβόλο».

Ο παίκτης που υπέγραψε το πρώτο ευρωπαϊκό των Πειραιωτών, έχει μπει στις καρδιές όλων των οπαδών του Ολυμπιακού, αλλά και στη λίστα με τεράστιους παίκτες, με τα γκολ που πετυχαίνει. Ο 32χρονος Μαροκινός φορ με τα δύο γκολ κόντρα στον ΟΦΗ, το ένα απίθανο με ψαλιδάκι, έχει πετύχει 47 γκολ σε 73 αγώνες πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με το soccerbase, σκοράρει δηλαδή 0.64 γκολ ανά αγώνα.

Μόνο πέντε ποδοσφαιριστές έχουν καλύτερο ποσοστό από αυτόν στην ιστορία της Α' Εθνικής/Super League, μεταξύ αυτών που έχουν πετύχει τουλάχιστον 10 γκολ.

Πρώτος στη λίστα είναι ο αείμνηστος Κώστας Νεστορίδης, που έγραψε επίσης ιστορία με την ΑΕΚ. Ακολουθεί ο Γιώργος Σιδέρης, μία τεράστια μορφή του Ολυμπιακού, ο θρυλικός φορ του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο ψηλός Αντώνης Αντωνιάδης και τέταρτος είναι ο μοναδικός ξένος πριν τον Ελ Καμπί, ο Γάλλος «killer» του τριφυλλιού», ο Τζιμπρίλ Σισέ.

Στην πεντάδα πριν τον Μαροκινό εκτελεστή των Πειραιωτών, είναι ο παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού Ιβ Τριαντάφυλλος.

Αναλυτικά η λίστα

— soccerbase.gr (@SoccerbaseG) December 6, 2025