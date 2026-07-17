Ολυμπιακός – Φορτούνα Σιτάρντ 3-1: Τα highlights της φιλικής νίκης των «ερυθρολεύκων»
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Ο Ολυμπιακός έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα που πέτυχε χατ τρικ επικράτησε με 3-1 της Φορτούνα Σιτάρντ. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.
Ιδανικό ντεμπούτο για τον Ζότα Σίλβα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον Πορτογάλο να πετυχαίνει τρία γκολ και να οδηγεί τους Πειραιώτες στην φιλική νίκη με 3-1 επί της Φορτούνα Σιτάρντ. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τέσσερα γκολ της αναμέτρησης, αλλά και συνολικά τις φάσεις που υπήρξαν.
@Photo credits: INTIME
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