Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Στο Φάληρο ο Στεφάν Λανουά
Για την τελευταία αγωνιστικού του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και στο γήπεδο βρέθηκε ο Στεφάν Λανουά.
Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής δεν έχει ορίσει τον εαυτό του ως παρατηρητή διαιτησίας, όμως συνηθίζει να δίνει παρών σε διάφορα γήπεδα της Stoiximan Super League και της Super League 2, κυρίως εντός Αττικής.
Θυμίζουμε πως διαιτητής είναι ο Φώτης Πολυχρόνης από την Πιερία και VAR ο Ιωάννης Παπαδόπουλος από τη Μακεδονία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.