Ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά βρέθηκε στο Φάληρο για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ.

Για την τελευταία αγωνιστικού του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και στο γήπεδο βρέθηκε ο Στεφάν Λανουά.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής δεν έχει ορίσει τον εαυτό του ως παρατηρητή διαιτησίας, όμως συνηθίζει να δίνει παρών σε διάφορα γήπεδα της Stoiximan Super League και της Super League 2, κυρίως εντός Αττικής.

Θυμίζουμε πως διαιτητής είναι ο Φώτης Πολυχρόνης από την Πιερία και VAR ο Ιωάννης Παπαδόπουλος από τη Μακεδονία.