Στην προεπιλογή των εθνικών τους οι Ντέσερς και Λαφόν

Οι Σίριλ Ντέσερς και Αλμπάν Λαφόν κλήθηκαν στις προεπιλογές της Νιγηρίας και του Κονγκό και είναι πλέον αρκετά πιθανό να βρεθούν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως θα έχει δύο σημαντικές απώλειες την περίοδο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αφού οι Σίριλ Ντέσερς και Άλμπαν Λαφόν βρέθηκαν στην προεπιλογή της Νιγηρίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και πλέον είναι πολύ πιθανό να συμπεριληφθούν τα ονόματά τους στην τελική αποστολή.

Οι ποδοσφαιριστές των «πρασίνων», σε περίπτωση που βρεθούν στην τελική επιλογή των εθνικών τους ομάδων, θα μπορούν να είναι διαθέσιμοι μέχρι και την 15η του Δεκεμβρίου, κάτι που σημαίνει πως δεν θα δώσουν το «παρών» στα εκτός έδρας παιχνίδια με την Καβάλα για το Κύπελλο και τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, τα δύο τελευταία πριν την διακοπή των εορτών.

Το τουρνουά ξεκινάει στις 21 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 18 του Γενάρη και η επιστροφή τους θα εξαρτηθεί από την πορεία των ομάδων τους στην διοργάνωση.

Όσον αφορά τον Αχμέντ Τουμπά, εκείνος δεν είχε βρεθεί στις τελευταίες κλήσεις της Αλγερίας τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, έτσι φαίνεται αρκετά πιθανό να παραμείνει στο «τριφύλλι» και να συνεχίσει να το βοηθάει κατά την περίοδο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.