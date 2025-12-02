Το ποσοστό που έχει στα πέναλτι ο Σφιντέρσκι

Ο Σφιντέρσκι που αστόχησε στα δύο τελευταία πέναλτι που εκτέλεσε και το ποσοστό του στον Παναθηναϊκό και στην καριέρα του εν γένει.

Η ήττα του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ στην Λεωφόρο με 3-2 σημαδεύτηκε από την σωρεία ατομικών λαθών που έκαναν οι στόπερ της ομάδας και την χαμένη εκτέλεση πέναλτι του Κάρολ Σφιντέρσκι στο 28ο λεπτό ενώ το παιχνίδι ήταν 0-1 υπέρ της «Ένωσης».

Ο Πολωνός επιθετικός νικήθηκε από τον Στρακόσια, κάνοντας μία κακή εκτέλεση σκορπώντας την απογοήτευση.

Σ' αυτό συνέβαλε και το γεγονός πως εκείνος είχε χάσει και το προηγούμενο πέναλτι που είχε αναλάβει, αυτό κόντρα στην Μάλμε.

Μάλιστα, αν παρατηρήσει κανείς, όταν κερδίζει το πέναλτι ο Τετέ, εκείνος πάει και παίρνει κατευθείαν την μπάλια αγκαλιά και την κρατάει θέλοντας μ' αυτόν τον τρόπο να δείξει πως ήθελε να εκτελέσει ο ίδιος για να... εξιλεωθεί για την προηγούμενη χαμένη εκτέλεση.

Ο Σφιντέρσκι πήγε από το 91,7% στο 78,6%

Όταν ο Πολωνός πρωτοήρθε στον Παναθηναϊκό είχε 8/9 εκτελέσεις πέναλτι στην καριέρα του δηλαδή σκόραρε από την άσπρη βούλα με ποσοστό 88,9%. Μετρούσε 1/2 με τον ΠΑΟΚ και 7/7 με την Σάρλοτ. Τότε υπήρχε στην ομάδα ο Φώτης Ιωαννίδης, που ήταν εκείνος πρώτος εκτελεστής, οπότε μέχρι να αποχωρήσει το καλοκαίρι, ο Σφιντέρσκι δεν αποτελούσε την πρώτη επιλογή.

Στους «πρασίνους» ξεκίνησε με τρία σερί εύστοχα πέναλτι κόντρα σε ΑΕΚ, Κηφισιά και Αστέρα Aktor και στην συνέχεια ακολούθησαν δύο χαμένες εκτελέσεις.

Μέχρι να φτάσει στα δύο χαμένα τελευταία πέναλτι, ο Πολωνός στράικερ μετρούσε δέκα σερί εύστοχες εκτελέσεις έχοντας φτάσει το ποσοστό του στο εντυπωσιακό 91,7%.

Έπειτα από τα δύο χαμένα πέναλτι με τις Μάλμε και ΑΕΚ, το ποσοστό του πλέον έπεσε στο 11/14 και στο 78,6%. Δηλαδή στα δέκα πέναλτι που θα εκτελέσει, θα έβαζε κάτι λιγότερο από οκτώ.

Με την επιστροφή του Ντέσερς (15/19 εκτελέσεις με 78,9%) στην δράση σίγουρα ο Πολωνός δεν θα έχει τον ίδιο χρόνο συμμετοχής με πριν, ωστόσο μένει να δούμε αν ο Ράφα Μπενίτεθ θα εξακολουθεί να τον επιλέγει όταν βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ή θα προτιμάει άλλες λύσεις.