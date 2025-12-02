Αναλυτικά τα ματς που θα χάσει ο Ελ Καμπί με τον Ολυμπιακό ως το τέλος της χρονιάς κι ο κίνδυνος να χάσει και την ενδεχομένως κρίσιμη αναμέτρηση με την Λεβερκούζεν!

Το Copa Africa έρχεται και αρκετοί παίκτες από την Stoiximan Super League ετοιμάζουν ήδη βαλίτσες με στόχο την κορυφή.

Συγκεκριμένα, η διοργάνωση ξεκινά στις 21/12 και τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στο Μαρόκο με τελικό προορισμό το «Prince Moulay Abdellah Stadium» στο Ραμπάτ στις 18 Ιανουαρίου του 2026.

Ακόμη δεν έχουν βγει οι αποστολές των εθνικών ομάδων που θα πάρουν μέρος όπως υπάρχουν κάποιες μονάδες από το ελληνικό πρωτάθλημα που θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για τον θεσμό.

Το πρόγραμμα του Μαρόκου τον Δεκέμβριο:

2/12 Μαρόκο-Κομόρες (Arab Cup)

5/12 Ομάν - Μαρόκο (Arab Cup)

8/12 Μαρόκο - Σαουδική Αραβία (Arab Cup)

Το πρόγραμμα που αφορά τον Ολυμπιακό, ωστόσο κι αυτό που έχει σημασία ακολουθεί παρακάτω:

21/12 Μαρόκο - Κομόρες (Κόπα Άφρικα)

26/12 Μαρόκο - Μάλι (Κόπα Άφρικα)

29/12 Ζάμπια - Μαρόκο (Κόπα Άφρικα)

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού τον Δεκέμβριο:

2/12: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Κύπελλο)

6/12: Ολυμπιακός - ΟΦΗ (Πρωτάθλημα)

9/12: Καϊράτ - Ολυμπιακός (Champions League)

Σ' αυτά τα ματς ο Ελ Καμπί θα είναι παρών, καθώς δεν θα συμμετέχει στο ανεπίσημο τουρνουά της FIFA.

Σύμφωνα με το Sky Sports, η FIFA έχει ορίσει ως ημερομηνία για αποδέσμευση των παικτών την 15η Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι ο Ελ Καμπί θα παίξει στην αναμέτρηση με τον Άρη.

14/12: Αρης-Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα)

16/12: Ολυμπιακός-Ηρακλής (Κύπελλο)

20/12: Ολυμπιακός-Κηφισιά (Πρωτάθλημα)

Στην περίπτωση που προχωρήσει το Μαρόκο στη διοργάνωση και συνεχιστεί στα νοκ άουτ, ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τον Ελ Καμπί στα παρακάτω ματς:

10/1: Ατρόμητος - Ολυμπιακός

17/1: Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός

Βέβαια, αν το Μαρόκο φτάσει ως τον τελικό στις 18/1, θα είναι (τουλάχιστον) εξαιρετικά δύσκολο το το να δούμε να παίζει από την αρχή στην αναμέτρηση με την Λεβερκούζεν, με το ματς κόντρα στις «ασπιρίνες» στις 20/1. Δύο μέρες, λοιπόν, μετά τον τελικό, οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν τους Γερμανούς σ' ένα ματς το οποίο δεν αποκλείεται να είναι do or die (εξαρτάται από το τι θα γίνει στην Αστάνα με την Καϊράτ).

*Το ματς με την Κηφισιά θα το χάσει δεδομένα ο Ελ Καμπί, ενώ με bold είναι κι αυτά στα οποία ενδέχεται να απουσιάσει - ανάλογα από το τι θα κάνει η ομάδα του.