Τζολάκης: «Δεν καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα αλλά δώσαμε τα πάντα στο γήπεδο»

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Κωνσταντής Τζολάκης έκανε τον απολογισμό των «ερυθρολεύκων» στην χρονιά αναφέροντας μεταξύ άλλων πως μπορεί οι Πειραιώτες να μην πήραν το πρωτάθλημα, αλλά έδωσαν τα πάντα.

Με την δεύτερη θέση που του δίνει και το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League ολοκλήρωσε την φετινή χρονιά ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να πάρουν το πρωτάθλημα, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να κάνει τον απολογισμό αναφέροντας μεταξύ άλλων πως μπορεί οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να μην κατάφεραν να πάρουν την κούπα, αλλά όλοι προσπάθησαν και έδωσαν τα πάντα στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα ο νεαρός τερματοφύλακας έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τα εξής: «Δυστυχώς δεν καταφέραμε να φέρουμε το πρωτάθλημα εκεί που όλοι ονειρευόμασταν, όμως δώσαμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο μέχρι την τελευταία στιγμή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας όλους τους οπαδούς μας, που ήταν δίπλα μας από την πρώτη μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Η στήριξή σας, στις καλές και στις δύσκολες στιγμές, μας έδινε δύναμη».