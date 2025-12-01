Όπως μετέδωσε το Sky Sports, η FIFA έχει ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία στην οποία οι σύλλογοι θα αποδεσμεύσουν τους παίκτες που θα συμμετάσχουν στο Copa Africa.

Το Copa Africa αρχίζει στις 21 Δεκεμβρίου και πολλοί σύλλογοι στην Ευρώπη «πονοκεφαλιάζουν» για τους παίκτες που θα χρειαστεί να αποχωριστούν. Ανάμεσά τους φυσικά και αρκετές ελληνικές ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.

Ακριβώς επειδή το ζήτημα είναι... οικουμενικό, η FIFA αποφάσισε να παρέμβει και, αντί να αφήσει τα clubs να συνεννοηθούν με κάθε ομοσπονδία, έθεσε η ίδια μια καταληκτική ημερομηνία στην οποία οι ποδοσφαιριστές πρέπει να αποδεσμευτούν από τις ομάδες τους και να ενσωματωθούν στις εθνικές τους.

Σύμφωνα με το Sky Sports, πρόκειται για τη 15η Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε, οι σύλλογοι θα έχουν στη διάθεσή τους τους Αφρικανούς ποδοσφαιριστές τους, που θα φύγουν για το Μαρόκο από τις 16 του μήνα και έπειτα.

Υπενθυμίζουμε πως στη Stoiximan Superleague υπάρχει αγωνιστική δράση στις 13 και 14 Δεκέμβρη, την οποία οι παίκτες θα προλάβουν κανονικά. Θα χάσουν όμως την τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή, στις 20 και 21 του μήνα.

Στο Champions League και το Europa League τα παιχνίδια για το 2025 ολοκληρώνονται στις 9 και 10 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει πως Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα στερηθούν των υπηρεσιών των Αφρικανών διεθνών τους.

Όμως στο Conference League υπάρχει μια επιπλέον αγωνιστική, στις 18 Δεκεμβρίου. Εκείνη την ημέρα, η ΑΕΚ υποδέχεται την Κραϊόβα και ίσως να μην έχει στη διάθεσή της τον Ζίνι, που διεκδικεί σοβαρά θέση στις κλήσεις της Ανγκόλας.

Το Copa Africa ολοκληρώνεται στις 18 Ιανουαρίου.