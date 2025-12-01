Μπήκαμε στον μήνα του Copa Africa και κάποιοι ποδοσφαιριστές από τη Stoiximan Superleague μπαίνουν σιγά-σιγά στο κλίμα της διοργάνωσης.

Το 2025 φτάνει στο τέλος του καθώς μπήκαμε στον τελευταίο μήνα της χρονιάς και όλες οι ομάδες ετοιμάζονται για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, όμως για κάποιους παίκτες είναι λίγες μέρες πριν την έναρξη του Copa Africa.

Ουκ ολίγες περιπτώσεις από τη Stoiximan Superleague έχουν ποδοσφαιριστές που είναι υποψήφιοι να κληθούν από τις χώρες τους για τη σπουδαία διοργάνωση, στερώντας με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες τους στους συλλόγους τους.

Συγκεκριμένα, η διοργάνωση ξεκινά στις 21/12 και τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στο Μαρόκο με τελικό προορισμό το «Prince Moulay Abdellah Stadium» στο Ραμπάτ στις 18 Ιανουαρίου του 2026. Ακόμα δεν έχουν βγει οι αποστολές των εθνικών ομάδων που θα πάρουν μέρος όπως υπάρχουν κάποιες μονάδες από το ελληνικό πρωτάθλημα που θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για τον θεσμό.

Αρχικά να θυμίσουμε τις χώρες που έχουν περάσει στα τελικά: Μαρόκο, Μπουρκίνα Φάσο, Καμερούν, Αλγερία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Σενεγάλη, Αίγυπτος, Ανγκόλα, Ισημερινή Γουινέα, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκαμπόν, Ουγκάντα, Νότια Αφρική, Τυνησία, Μαλί, Νιγηρία, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Κομόρος, Σουδάν, Μπενίν, Τανζανία, Μποτσουάνα και Μοζαμβίκη.

Από εκεί και πέρα, σίγουρη θέση αναμένεται να έχει ο Ελ Καμπί του Ολυμπιακού με το Μαρόκο ενώ υποψήφιος για να μία θέση στις κλήσεις είναι και ο Ζαρουρί του Παναθηναϊκού. Ο Ζίνι της ΑΕΚ θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για να βρεθεί στην αποστολή της Ανγκόλα όπως και ο Φορτούνα του Βόλου ενώ με την Αλγερία αναμένεται να κληθεί ο Τουμπά και υπάρχει και η περίπτωση του Λαρουσί της Κηφισιάς που έχει πάρει παιχνίδια μέχρι τώρα.

Ο Ονιεμαέτσι του Ολυμπιακού είναι επίσης μία από τις σταθερές περιπτώσεις που καλεί ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Νιγηρίας ενώ η περίπτωση του Ντέσερς δείχνει πιο δύσκολη μετά τη μεγάλη αποχή που είχε από την ενεργό δράση. Επίσης, ο Μουτουσάμι του Ατρομήτου μετράει πάνω από 50 συμμετοχές με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και δεν αποκλείεται να τον δούμε ξανά στις επιλογές του τεχνικού της χώρας.

Τέλος, ο Λαφόντ μπορεί να είναι εκτός λόγω τραυματισμού όμως όλα δείχνουν ότι θα προλάβει τη διοργάνωση και αποτελεί επίσης μία από τις σταθερές επιλογές του προπονητή της Ακτής Ελεφαντοστού ενώ υποψήφιος είναι και ο Αμανί της Κηφισιάς. Το ίδιο μήκος κύματος και ο Φαντιγκά του Άρη με το εθνόσημο της Σενεγάλης.