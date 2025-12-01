Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος αντάμοιψε τους παίκτες για τα τρία δύσκολα ματς που κέρδισαν με μεγάλο πριμ κι έγινε χαμός στα αποδυτήρια.

Η αγωνιστική ανταμοιβή με τις τρεις νίκες δεν ήταν η μοναδική που πήραν οι παίκτες της ΑΕΚ για τα τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια που κέρδισαν την εβδομάδα αυτή, αφού ο ισχυρός άνδρας της «Ένωσης», κατέβηκε στα αποδυτήρια μετά το ματς και ανακοινώσε πριμ 200.000 ευρώ.

Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων», Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο πρώτος που έφερε το θέμα του πριμ στο τραπέζι φωνάζοντας προς τον πρόερο, ο οποίος τον πήρε αγκαλιά και τον φίλησε στο κεφάλι. Το ίδιο φώναξε στην συνέχεια και ο Περέιρα, με τον Ηλιόπουλο να του αποκρίνεται πως εσύ έπαιξες μόλις πέντε λεπτά σήμερα.

Έπειτα ξεκίνησαν να φωνάζουν μαζί όλοι οι παίκτες και να κάνουν... χαμό απαιτώντας το. Εκείνος, αφού τους χαιρέτησε όλους, έβγαλε έναν σύντομο λόγο:

«Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη. Η ομάδα αρχίζει να παίρνει τα μπόνους σκοράροντας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το παιχνίδι σήμερα ήταν δύσκολο, με πολύ μεγάλο σασπένς. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Και πρέπει να προχωρήσουμε έτσι στην Ευρώπη. Το χρειαζόμαστε, το αξίζετε, το αξίζουμε... Ο προπονητής μας το αξίζει, ο Χαβιέρ το αξίζει, όλοι το αξίζουμε. Πρέπει να έχουμε αυτή την απόδοση στην Ευρώπη... Ναι ή όχι; 200.000 ευρώ».