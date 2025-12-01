Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τα δύο σπουδαία διπλά αποδείξεων της ΑΕΚ μέσα σε διάστημα λίγων ημερών και για την προσωπικότητα που βγαίνει στο χορτάρι.

Ήταν μία εβδομάδα... crash test για την ΑΕΚ με συνεχόμενες απαιτητικές αναμετρήσεις. Επιστροφή από τη διακοπή και ματς με τον Άρη και έπειτα δύο κολλητά εκτός έδρας παιχνίδια με Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό. Κόπωση πνευματική και σωματική, ταξίδια και μέσα σε όλα αυτά οι απουσίες που αυξήθηκαν περιορίζοντας τις λύσεις και αυξάνοντας την απαίτηση για ανταπόκριση από όσους ήταν ετοιμοπόλεμοι στις μεγάλες προκλήσεις. Και η ΑΕΚ όχι μόνο κατάφερε να περάσει με απόλυτη επιτυχία αυτήν τη βδομάδα, αλλά να στείλει ηχηρό μήνυμα για τη νοοτροπία νικητή που χτίζει.

Η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έκλεισε τον Νοέμβριο με την εικόνα της να είναι βελτιωμένη τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Πιάνοντας πιθανότατα τα επίπεδα απόδοσης που είχε στο μυαλό του ο Νίκολιτς όταν αναφερόταν σε αυτό το χρονικό σημείο της σεζόν το καλοκαίρι, παρότι απολύτως δικαιολογημένα δεν θέλησε να το επιβεβαιώσει μετά το τέλος του ντέρμπι στη Λεωφόρο. Η ΑΕΚ παρουσιάζει πρόοδο και χτίζει συνεχώς πάνω στις εμφανίσεις της και στα θετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας την όρεξη για τη συνέχεια.

Οι κιτρινόμαυροι πήγαιναν στη Λεωφόρο με το «πρέπει» για νίκη σε ένα μεγάλο ντέρμπι μετά τις ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό νωρίτερα μέσα στη σεζόν, έχοντας όμως και την καταπόνηση από την προσπάθεια που κατέβαλαν την Πέμπτη στη Φλωρεντία, αλλά και το γεγονός ότι είχαν ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας. Ο Νίκολιτς ωστόσο αυτήν την απαιτητική τριάδα αγώνων τη δούλευε μαζί και το αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι η δουλειά που έγινε μαζί με τους παίκτες του ήταν άριστη πετυχαίνοντας το απόλυτο.

Έκανε τα εύκολα-δύσκολα, αλλά πήρε αυτό που άξιζε

Στο χθεσινοβραδυνό ντέρμπι της Λεωφόρου η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος έβγαλε στο γήπεδο την κατάλληλη αυτοπεποίθηση μετά και το μεγάλο αποτέλεσμα στη Φλωρεντία. Με εξαίρεση ένα μικρό χρονικό διάστημα από την απόκρουση πέναλτι από τον Στρακόσα και έπειτα οι κιτρινόμαυροι αναπτύσσονται σωστά, δεν απειλούνται ουσιαστικά και παίζουν με συγκέντρωση και κυνισμό. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, διαχειρίζονται με ευκολία το 0-2 και το κακό τους διάστημα έρχεται από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός μειώνει στο σκορ στο 71' παρότι ο αντίπαλος αγωνίζεται με δέκα παίκτες.

Έπειτα όπως είπε και ο Νίκολιτς οι κιτρινόμαυροι ήταν λες και σταμάτησαν να παίζουν. Ωστόσο, από την άλλη δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε τη σωματική και πνευματική κόπωση που είχε μαζευτεί μέσα σε μια εβδομάδα. Η κατάθεση της νοοτροπίας του νικητή φαίνεται από εκεί και μετά στις καθυστερήσεις. Παρότι έχει χαθεί η γη κάτω από τα πόδια και το 0-2 έχει γίνει 2-2, παρά την άδικη δεύτερη κίτρινη στον Μαρίν με την Ένωση να μένει και αυτή με δέκα, οι παίκτες της ΑΕΚ βγαίνουν μπροστά για να ψάξουν αντίδραση και αρπάζουν την ευκαιρία από το πέναλτι για να πάρουν στο φινάλε το τρίποντο σε ένα ντέρμπι που θα μπορούσαν να είχαν επικρατήσει χωρίς να κάνουν τα εύκολα δύσκολα.

Οι προσωπικότητες της ΑΕΚ έβγαλαν τον χαρακτήρα τους

Για να πετύχει τόσο το διπλό στη Φλωρεντία, όσο και το διπλό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό η ΑΕΚ χρειάστηκε φυσικά πέρα από το εξαιρετικό κοουτσάρισμα του Νίκολιτς και την ομαδική προσπάθεια και τις προσωπικότητες που βγήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτος και καλύτερος ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος με χατ-τρικ έβαλε την υπογραφή του στη Λεωφόρο. Σεντερφορίσια κεφαλιά στο πρώτο γκολ, άψογη εκτέλεση αλά Πανένκα στο πέναλτι για το δεύτερο τέρμα και εκτέλεση με κρύο αίμα στο πέναλτι στις καθυστερήσεις για το τρίτο προσωπικό του γκολ που έδωσε τη νίκη στην Ένωση. Το «παίκτης ηγέτης» που δήλωσε ο Νίκολιτς αμέσως μετά τα λέει όλα και όχι μόνο για τα τρία γκολ, αλλά για τη συνολική του προσφορά στο ντέρμπι με τις μονομαχίες που έδωσε και τη συμμετοχή του και εκτός περιοχής.

Την ίδια στιγμή ο Ορμπελίν Πινέδα απέδειξε την φοβερή και τρομερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται για ακόμα ένα παιχνίδι στη σειρά. Έτρεχε ξανά ασταμάτητα, οργάνωνε το παιχνίδι, είχε συμμετοχή τόσο στην ανάπτυξη, όσο και ανασταλτικά με πολλές ανακτήσεις και κοψίματα και κατέθεσε και την ψυχή του στο γήπεδο. Ήταν τα δύο πρόσωπα που ξεχώρισαν για την ΑΕΚ, ενώ μεγάλη συνεισφορά είχαν τόσο ο Μάνταλος με την άψογη κάθετη που βγάζει στον Γιόβιτς πριν την ανατροπή του στο πέναλτι που κερδίζει, όσο και ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος είναι αυτός που πρεσάρει και παίρνει την αποβολή του Τουμπά, ενώ σταθερά καλός ήταν και ο Ρότα που ανεβοκατέβαινε τη δεξιά πλευρά έχοντας και το γλυκό γέμισμα στην κομπίνα για να ανοίξει το σκορ ο Γιόβιτς.

Η βραδιά βέβαια είχε και πάλι ανησυχία καθώς όπως στη Φλωρεντία προέκυψε στο τέλος ο τραυματισμός του Ζίνι, έτσι και στη Λεωφόρο ήρθε εκείνος του Μάνταλου που ένιωσε ενοχλήσεις στο ημίχρονο και αντικαταστάθηκε. Την αγωνία την εξέφρασε και ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου καθώς όχι μόνο αποτελεί έναν παίκτη-κλειδί, αλλά και γιατί είναι ο πέμπτος που προστίθεται με πρόβλημα μετά τους Κουτέσα, Ελίασον, Πιερό και Ζίνι σε μια περίοδο που υπάρχουν συνεχόμενοι σημαντικοί αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη ως τα Χριστούγεννα. Όλα τα προβλήματα από τη μέση και μπροστά, κάτι που αναγκαστικά θα ρίξει ακόμα περισσότερο βάρος στα πόδια των υπολοίπων μέχρι να αρχίσουν να σβήνονται τα ονόματα από το απουσιολόγιο. Ως τότε όμως ο Νίκολιτς είναι υποχρεωμένος να παλέψει με αυτούς που έχει διαθέσιμους. Αλλά όσοι και να είναι αυτοί, θυσιάζονται, δίνουν και την ψυχή τους και ανταμείβονται!