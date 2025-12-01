Αθανασίου στο Galacticos: «Ο λόγος που γλίστραγαν οι παίκτες στο Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, ενώ δεν είχε ποτιστεί το γήπεδο» (vid)
Η κατάσταση με το νερό και τα γλιστρήματα στο γήπεδο της Λεωφόρου έκανε την εμφάνισή της και το βράδυ της Κυριακής (30/11) στο ντέρμπι της Αθήνας μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.
Θύμα της ήταν αρκετοί ποδοσφαιριστές, αλλά μεγαλύτερο σίγουρα ήταν ο τερματοφύλακας της «Ένωσης», Θωμάς Στρακόσια, που γλίστρησε κι έπεσε στην φάση του πρώτου γκολ του «τριφυλλιού» με την κεφαλιά του Τετέ.
Ο Νίκος Αθανασίου σχολίασε το θέμα στους «Galacticos» τονίζοντας πως το γήπεδο δεν είχε ποτιστεί καθόλου χθες και ότι η αιτία για την εικόνα του αυτή ήταν το υψηλό ποσοστό υγρασίας που υπάρχει στην περιοχή της Λεωφόρου τον χειμώνα.
Ο τρόπος για να αντιμετωπίζεται αυτό από τους παίκτες είναι να χρησιμοποιούν τις τάπες που είναι κατάλληλες για έναν τέτοιο αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα ανέφερε πως η διοίκηση του Παναθηναϊκού θα κάνει κάποιες ενέργειες στο εγγύς μέλλον για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή.
