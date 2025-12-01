Το δίλημμα στο οποίο βρέθηκε μπροστά ο Ράφα Μπενίτεθ και η επιρροή των ατομικών λαθών.

Σ' ένα ματς με τρομερή εξέλιξη κι ακόμα πιο συναρπαστικό φινάλε, η ΑΕΚ κατόρθωσε να φύγει νικήτρια από την Λεωφόρο επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 3-2 στο μεγάλο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Οι «πράσινοι» έκαναν μία πολύ κακή εμφάνιση, ωστόσο κατόρθωσαν να μείνουν μέσα στο παιχνίδι και να φτάσουν ακόμα και στο σημείο να το διεκδικήσουν μ' ένα συνδυασμό τύχης (π.χ. γλίστρημα Στρακόσα) και προσπάθειας (η εικόνα μετά απ' αυτό).

Πολλοί στάθηκαν στην επιλογή του Ράφα Μπένιτεθ να χρησιμοποιήσει και πάλι σχήμα με τριάδα στην άμυνα, άλλοι στα ατομικά λάθη, πού όμως είναι η αλήθεια;

Το δίλημμα στο μυαλό του Μπενίτεθ για την ΑΕΚ

Λίγη ώρα μετά την λήξη του αγώνα με την Στουρμ Γκρατς την Πέμπτη (27/11), η πρώτη ερώτηση που έγινε στον Ράφα Μπενίτεθ στην συνέντευξη Τύπου αφορούσε τον σχηματισμό 3-4-1-2 που επέλεξε να χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι, ο οποίος ήταν αρκετά απρόσμενος.

Ο ίδιος απάντησε πως αυτή η αλλαγή προέκυψε λόγω των απουσιών που υπήρχαν στο συγκεκριμένο ματς και κυρίως αυτής του Τσιριβέγια.

«Είναι αλήθεια ότι άλλαξε λίγο γιατί είχαμε κάποιους παίκτες, που δεν ήταν έτοιμοι, όπως ο Τσιριβέγια. Θεωρήσαμε πως με τρία σέντερ μπακ θα έχουμε περισσότερο έλεγχο και νομίζω το πετύχαμε».

Και στην ουσία πέτυχε το σκοπό του για το ματς αυτό, αφού ο Παναθηναϊκός δεν απειλήθηκε και βρήκε αυτά που χρειαζόταν από τις λίγες τελικές που δημιούργησε.

Στις δηλώσεις που έκανε στην Cosmote TV πριν το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι έκανε ξεκάθαρο πως είχε ένα δίλημμα στο μυαλό του αναφορικά με το αν θα έπρεπε να διατηρήσει την τριάδα στο ντέρμπι για να είναι κι εκεί πιο «ασφαλής» ή να επιστρέψει στο 4-3-3, με το οποίο είχε παραταχθεί στο μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο και είχε κάνει μία αρκετά καλή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο μέρος.

«Είναι αλήθεια πως είχαμε κάποια προβλήματα με ποδοσφαιριστές, αλλά τώρα επιστρέφουν και ίσως να πρέπει να επανέλθουμε στον δικό μας τρόπο. Είναι λίγο νωρίς για να πω, γιατί θα πρέπει να δούμε πως αναρρώνουν και μετά θα πάρουμε την απόφαση».

Εκεί που όλοι θεωρούσαν ως πιο πιθανό σενάριο το δεύτερο εκείνος έκανε την ανατροπή και αποφάσισε να παίξει ξανά με τριάδα στην άμυνα για τρίτη φορά στα οκτώ ματς που έχει κάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Η άλλη, που ήταν και η πρώτη, ήταν στον αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, όπου και πάλι την είχε εφαρμώσει για να τον βολέψει να κάνει όσο περισσότερο ροτέισον μποροούσε.

Η επιλογή της τριάδας και η σωρεία ατομικών λαθών

Κοιτώντας κανείς την χθεσινή εικόνα του Παναθηναϊκού καταλαβαίνει κανείς ότι τίποτα δεν έχει πάει καλά, ασχέτως αν τελικά κατάφερε να μείνει μέσα μέχρι το τέλος και να διεκδικήσει μέχρι και τη νίκη, έτσι όπως διαμορφώθηκαν οι συνθήκες του αγώνα.

Από την αρχή του αγώνα η ΑΕΚ φάνηκε να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Βρήκε το γκολ που ήθελε από μία στατική φάση, χάρη στο λάθος που έκανε ο Γεντβάι, ο οποίος δεν τήρησε την γραμμή του οφσάιντ που δημιούργησαν οι συμπαίκτες του.

Λίγα λεπτά μετά οι «πράσινοι» είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν από το λάθος του Πήλιου, που έκανε πέναλτι στον Τετέ, όμως ο Σφιντέρσκι αστόχησε. Κα σαν να μην έφτανε αυτό, ο Γεντβάι έκανε ένα λάθος προς το τέλος του ημιχρόνου, όταν κατέβαζε την μπάλα και του έφυγε το κοντρόλ και ο Τουμπά στην συνέχεια στην προσπάθειά του να τον καλύψει, υπέπεσε σε πέναλτι με το τάκλιν που έκανε στον Γιόβιτς, το οποίο εκείνος δεν το άφησε ανεκμετάλλευτο κι έκανε το 0-2.

Κάπως έτσι από κει που το «τριφύλλι», θα μπορούσε να πάει στο ημίχρονο έστω με το «Χ» και ανασυνταχθεί ενόψει του δευτέρου ημιχρόνου, κατέληξε να είναι με δύο γκολ πίσω.

Η εικόνα του σίγουρα δεν ήταν καλή στο πρώτο 45λεπτο, αφού ναι μεν δεν δέχθηκε ιδιαίτερη απειλή από την ΑΕΚ, δεν μπορούσε όμως να γίνει απειλητικός και κυρίαρχος στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ισπανός τεχνικός έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία στον σχηματισμό του αυτόν στο δεύτερο μέρος περιμένοντας 17 λεπτά μέχρι να κάνει τριπλή αλλαγή και να αλλάξει την κατάσταση, όμως και πάλι η ομάδα του δεν ανταποκρίθηκε.

Σίγουρα το γεγονός πως δέχθηκε το πρώτο γκολ τόσο νωρίς επηρέασε την κατάσταση, αφού βρέθηκε από νωρίς να κυνηγάει στο σκορ και δεν σημαίνει πως επειδή δεν ήταν καλός στο πρώτο τέταρτο θα συνέχιζε έτσι. Έστω και μέσα απ' αυτόν τον τρόπο που αγωνίζοταν, κατάφερε να αντιδράσει, ασχέτως αν τελικά δεν καρποφόρησε η προσπάθειά του αυτή εξαιτίας του χαμένου πέναλτι του Σφιντέρσκι. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις πως πατούσε καλά και με αυτοπεποίθηση στο διάστημα αυτό.

Επομένως ναι μεν τα ατομικά λάθη δυσκόλεψαν την ζωή των παικτών του Ράφα, όμως και το δικό του σχέδιο δεν φάνηκε να λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό δικαιολογώντας τις δεύτερες σκέψεις που είχε στο μυαλό για το αν θα έπρεπε να γυρίσεις στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις ή να του δώσει μία ακόμη ευκαιρία.

Ο 65χρονος τεχνικός είχε προειδοποιήσει πως σε όλη αυτή την διαδικασία που έχει ξεκινήσει θα έρθουν και δύσκολες μέρες. Μέρες στις οποίες κι εκείνος θα κάνει λάθη και οι παίκτες του. Έτυχε μία απ' αυτές να έρθει σ' ένα αθηναϊκό ντέρμπι και να κάνει τον μέγιστο δυνατό κρότο.

Όμως, οι «πράσινοι» θα πρέπει να ανασυνταχθούν και να συνεχίσουν την προσπάθεια. Δεν είναι μάγος ο Μπενίτεθ και όσο σπουδαίος προπονητής και να είναι, δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει κι αυτός τα λάθη του. Το σημαντικό είναι να αποτελούν αυτές οι βραδιές καταστάσεις να σπανίζουν.