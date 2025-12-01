Αναμονή για Μάνταλο, ενοχλήσεις και για Πήλιο

Οι Πέτρος Μάνταλος και Σταύρος Πήλιος αποχώρησαν με προβλήματα τραυματισμών από την Λεωφόρο και αναμένεται να εξετααστούν για να διαφανεί η κατάτασή τους.

Η χθεσινή μεγάλη νίκη που πέτυχε η ΑΕΚ στην Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό με 3-2 στο μεγάλο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, δεν ήρθε χωρίς απώλειες. Στο ημίχρονο του αγώνα ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε στην αντικατάσταση τόσο του Πέτρου Μάνταλου όσο και του Σταύρου Πήλιου, με τους Ράζβαν Μαρίν και Τζέιμς Πενράις να περνούν στις θέσεις τους.

Ο αρχηγός της «Ένωσης» ένιωσε ενοχλήσεις κι έτσι κρίθηκε σκόπιμο να μην συνεχίσει και ρισκάρει. Προς στιγμήν δεν έχει υπάρξει κάποια επιβεβαίωση για το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί, ωστόσο αναμένονται να προκύψουν νεότερα, μετά την αξιολόγηση της κατάστασής του από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Πρόβλημα αντιμετώπισε και ο Έλληνας αριστερός μπακ των «κιτρινόμαυρων». Η αλλαγή του στην ανάπαυλα του πρώτου μέρους του χθεσινού ντέρμπι ήταν αποτέλεσμα ενοχλήσεων που ένιωσε. Η διαφορά του με την περίπτωση του Μάνταλου είναι πως στον Πήλιο δεν πρόκειται για μυϊκό, αφού προκλήθηκε από χτύπημα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όσον αφορά το ακριβές του πρόβλημα και το διάστημα της απουσίας του θα προκύψει μετά το τσεκάρισμά του από το ιατρικό τιμ του κλαμπ.