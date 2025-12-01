Πήλιος: «Τρεις νίκες και δύο μεγάλα διπλά, η ομάδα είναι καλά και το δείχνει»

Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ, Σταύρος Πήλιος στάθηκε στο ότι η ομάδα του είναι καλά και το δείχνει έχοντας πετύχει τρεις σερί νίκες και δύο μεγάλα διπλά.

Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη νίκη μέσα στην Λεωφόρο επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 3-2. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο αριστερός μπακ της; Ένωσης, Σταύρος Πήλιος μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Τρεις νίκες και δυο μεγάλα διπλά. Η ομάδα είναι καλά. Το δείχνει. Μπήκαμε καλά. Είχαμε τον έλεγχο. Αναγκάσαμε τον Παναθηναϊκό με κάποια λάθη, με την πίεση που του ασκήσαμε, όπως στην φάση με τον Γκάτσι και την κόκκινη στον Τουμπά. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Όποιος κάνει τα λιγότερα κερδίζει. Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τίτλο. Δυσκολεύονται οι ομάδες σε πολλά παιχνίδια όπως βλέπουμε».

Για τη φάση που πέναλτι που έκανε στον Τετέ: «Είναι πέναλτι νομίζω. Συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο αυτά. Σημασία έχει που κέρδισε η ΑΕΚ και προχωράμε. Το να κερδίζεις ένα ντέρμπι είναι μεγάλο πράγμα, σου δίνει αυτοπεποίθηση. Από τον ΟΦΗ και μετά είμαστε πολύ καλά. Κερδίζουμε. Σημασία έχουν οι βαθμοί. Εχουμε πολύ δρόμο».

Για το ενδιαφέρον της Εθνικής Αλβανίας να τον καλέσουν στα ματς του Μαρτίου: «Είναι τιμή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι τον Μάρτη τα παιχνίδι. Ειμαι συγκεντρωμένος εδώ, να παίξουμε τα παιχνίδια και βλέπουμε».

Για τον Πενράις: «Ο Τζέιμ είναι επαγγελματίας. Βοηθάει ο ένας τον άλλο. Είναι και πολύ καλός άνθρωπος. Εχουμε φτιάξει ένα δίδυμο μαγικό».