Η ΑΕΚ με χατ τρικ του Γιόβιτς πήρε την πρώτη εφετινή νίκη της (3-2) σε ντέρμπι με απίστευτη εξέλιξη, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε ισοφαρίσει από 0-2 στο 90'- Με δέκα παίκτες από το 64΄οι γηπεδούχοι και από το 85' η Ενωση.

Η ΑΕΚ ήταν η νικήτρια του μεγάλου ντέρμπι στην Λεωφόρο, επικρατώντας με 3-2 του Παναθηναϊκού σ' ένα ματς με τρομερό φινάλε. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λούκα Γιόβιτς, που έκανε χατ τρικ.

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Έτσι έπαιξαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Ντραγκόφκσι κάτω από τα δοκάρια, αριστερό μπακ-χαφ τον Ζαρουρί, δεξιό τον Καλάμπρια και τους Γεντβάι, Πάλμερ, Τουμπά στο κέντρο της άμυνας. Σιώπης και Τσιριβέγια στον άξονα του κέντρου. Μπακασέτας και Τετέ πίσω από τον Σφιντέρσκι στο 3-4-2-1 του Ισπανού προπονητή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε για την Ένωση τον Στρακόσα στην υπεράσπιση της εστίας, τους Μουκουντί και Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, αριστερός μπακ ο Πήλιος και δεξιός ο Ρότα. Πινέδα, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς στη μεσαία γραμμή. Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο στα ''φτερά'' της επίθεσης και σέντερ φορ ο Γιόβιτς στο σχήμα του Σέρβου κόουτς.

Η κυνική και ανώτερη ΑΕΚ τιμώρησε τα λάθη του Γέντβαι

Η Ένωση ήταν εκείνη που μπήκε καλύτερα στο ντέρμπι. Έβαλε την μπάλα κάτω, κυκλοφόρησε, έλεγξε το ματς απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που περίμενε στο μισό γήπεδο και δεν είχε υπομονή στο παιχνίδι του.

Η υπεροχή των φιλοξενούμενων καρποφόρησε στο 16'. Ο Γέντβαι είχε τραγική διαχείριση της φάσης, κράτησε onside τέσσερις παίκτες του αντιπάλου και ο Γιόβιτς με ωραία κεφαλιά άνοιξε το σκορ.



Οι γηπεδούχοι είχαν την μεγάλη ευκαιρία να φέρουν άμεσα το παιχνίδι στα ίσια αλλά στο 28' ο Σφιντέρσκι εκτέλεσε κάκιστα το πέναλτι που κέρδισε ο Τετέ από τον Ρότα και έδωσε την δυνατότητα στον Στρακόσα να αποκρούσει.



Από το πέναλτι μέχρι το 35' το Τριφύλλι πίεσε αλλά χωρίς να έχει συνεργασίες και ποιότητα στα τελευταία μέτρα, η ΑΕΚ ξαναπήρε τον έλεγχο της μπάλας και από ένα νέο λάθος του Γέντβαι που πούλησε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, κατάφερε να πάρει τεράστια προβάδισμα νίκης. Ο Γιόβιτς πήρε το πέναλτι από τον Τουμπά και με εκτέλεση αλά Πανένκα διαμόρφωσε το 2-0.

Η κεφαλιά του Τετέ τον έβαλε ξανά στο ματς

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός αν είχε την μπάλα στην αρχή, δεν είχε τρόπο να απειλήσει. Η ΑΕΚ παρουσίασε εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία και οι ''πράσινοι'' ένα μη λειτουργικό σχέδιο. Στο 60' ο Μπενίτεθ γύρισε σε τετράδα με Ζαρουρί αριστερό μπακ, Σιώπη και Τσέριν μπροστά από Τσιριβέγια.

Τα πάντα φάνηκαν να τελειώνουν στο 64' όταν οι ''πράσινοι'' έμειναν με παίκτη λιγότερο. Έπειτα από τραγικό λάθος του Πάλμερ, ο Τουμπά δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε με δέκα τους ''πράσινους''.

Ο Παναθηναϊκός, όμως, στο 71' κατάφερε να μειώσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Από σέντρα του Ζαρουρί, ο Τετέ πήρε την κεφαλιά, ο Στρακόσα γλίστρησε και η μπάλα κατέληξε στο πλεκτό. Το μομέντουμ άλλαξε και οι γηπεδούχοι έψαξαν την ισοφάριση ενώ η ΑΕΚ έχασε το μυαλό της, παίζοντας μόνο με τον χρόνο.

Στο 76' από γύρισμα του Κώτσιρα, το σουτ του Τσέριν πέρασε λίγο άουτ σε μια μεγάλη στιγμή για τους ''πράσινους''. Το θρίλερ έγινε ακόμη πιο έντονο, όταν η ΑΕΚ έμεινε κι εκείνη με δέκα μετά την αποβολή του Μάριν στο 85'.

Ο Τζούρισιτς την ισοφάρισε, ο Γιόβιτς το τελείωσε



Ο Παναθηναϊκός πήρε ψυχολογία και μπόρεσε να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Ο Πάντοβιτς γύρισε την μπάλα στον Τζούρισιτς στα όρια της περιοχής, εκείνος σούταρε με το αριστερό κι έστειλε την μπάλα στην γωνία του Στρακόσια κάνοντας το 2-2.



Πάνω που ο Παναθηναϊκός πήρε το μομέντουμ, μία κακή συννενόηση των Ντραγκόφσκι και Πάλμερ Μπράουν ανάγκασε τον πρώτο να υποπέσει σε πέναλτι. Έδωσε έτσι στην ευκαιρία τον Γιόβιτς να κάνει το 2-3 και να τελειώσει το ματς.



Στο εναπομείναντα χρόνο ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βρει τα κουράγια και να πιέσει, όμως δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει ξανά.

MAN OF THE MATCH: Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος φορ έκανε την διαφορά απόψε στη Λεωφόρο, σκοράροντας χατ τρικ. Το πρώτο με κεφαλιά, το δεύτερο με κερδισμένο πέναλτι και εκτέλεση αλά Πανένκα και το τρίτο ξανά με εκτέλεση πέναλτι.



ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Λάζαρος Ρότα. Ο Έλληνας μπακ ήταν πολύ καλός ανασταλτικά, έφτιαξε το πρώτο γκολ της ομάδας του και έκανε πολύ καλό παιχνίδι.



Για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Τετέ που έμοιαζε να παλεύει μόνος του και σκόραρε το γκολ της μείωσης.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Τιν Γέντβαι. Επέστρεψε απόψε στη φυσική του θέση και ήταν πάρα πολύ κακός. Καλύπτει την... μισή ΑΕΚ στο 1-0 της Ένωσης, χάνει την μπάλα σε χώρο όπου απαγορεύεται στο κερδισμένο πέναλτι του Γιόβιτς που φέρνει το 2-0 της ομάδας του Νίκολιτς. Από κοντά και ο Πάλμερ-Μπράουν, οι οποίος έχει αποκλειστική ευθύνη στο δεύτερο γκολ των «πρασίνων» και συμμετοχή στο τρίτο, όπου μπερδεύτηκε με τον Ντραγκόφσκι.



Η ΓΚΑΦΑ: Η κακή συνεννόηση των Ντραγκόφσκι και Πάλμερ-Μπράουν οδήγησε στο πέναλτι που έφερε το τρίτο γκολ της ΑΕΚ την ώρα που ο Παναθηναϊκός είχε ισοφαρίσει και είχε το μομέντουμ.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο VAR, Φάιφερ, ορθά διορθώνει το λάθος του Σρέντερ που δεν είδε στην ροή του αγώνα το πέναλτι του Πήλιου στον Τετέ. Ο Γερμανός σωστά δίνει πέναλτι στο μαρκάρισμα του Τουμπά πάνω στον Γιόβιτς, καθώς ο Αλγερινός έχει ανατρέψει τον φορ της Ένωσης. Σωστή η δεύτερη κίτρινη που έφερε την αποβολή του Τουμπά, μοιάζει σωστή και η δεύτερη στον Μάριν. Οπως και το δευτεορ πέναλτι της ΑΕΚ.



ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Σ' ένα παιχνίδι με τρομερή εξέλιξη στο φινάλε, η ΑΕΚ κατόρθωσε να βγει νικήτρια με γκολ στις καθυστερήσεις, παρ' ότι ο Παναθηναϊκός, που δεν είχε καλή εικόνα, μπόρεσε να επιστρέψει, παρά το γεγονός πως είχε μείνει πίσω στο σκορ με δύο γκολ.



Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Ζαρουρί, Καλάμπρια (62' Τσέριν), Γεντβάι, Πάλμερ, Τουμπά, Σιώπης (76' Κώτσιρας), Τσιριβέγια (85' Ντέσερς), Μπακασέτας (62' Τζούρισιτς), Τετέ, Σφιντέρσκι (62' Πάντοβιτς).



ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος (46' Πένραϊς), Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Μάνταλος (46' Μάριν), Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο (81' Περέιρα), Καλοσκάμης (62' Κοϊτά), Γιόβιτς.