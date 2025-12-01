Η ήττα από την ΑΕΚ κάνει ακόμη πιο δύσκολη για τον Παναθηναϊκό την όποια... ακραία σκέψη για διεκδίκηση πρωταθλήματος, αλλά πιο εύκολο το πλάνο του Μπενίτεθ από δω και στο εξής!

Πριν καν γίνει η παρέλαση του Οκτωβρίου, ο Παναθηναϊκός είχε ανακοινώσει την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ που θα ήταν και ο 3ος προπονητής της σεζόν. Βιτόρια, Κόντης και ο Ισπανός εν συνεχεία. Σε μια αγωνιστική περίοδο που άρχισε τα μέσα του καλοκαιριού. Από τις παραπάνω λίγες γραμμές καταλαβαίνει κανείς εύκολα πως με τόσες αλλαγές σε ένα δίμηνο και ό,τι έχει προηγηθεί, θα ηταν παράλογο ο Παναθηναϊκός να θεωρεί «εαυτόν» ως διεκδικητή του τίτλου. Προφανώς και μαθηματικά είχε κάθε δικαίωμα να το κάνει έχοντας... λαμβάνειν και εκείνο το ματς με τον ΟΦΗ που (όπως αποδείχθηκε χωρίς ιδιαίτερο λόγο) αναβλήθηκε στην αρχή του πρωταθλήματος και κάποια στιγμή θα γίνει.

Με μια διαδικασία που θύμιζε λίγο «τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι» στο «τριφύλλι» έκαναν λογαριασμούς προσθέτοντας βαθμούς στο δικό τους τσουβάλι, θεωρούσαν ότι οι άλλοι συνδιεκδικητές θα έχουν απώλειες, γνωρίζουν πως στα playoffs παίζουν «όλοι με όλους» και κάπως έτσι όλα γίνονται... Αυτά όλα σε μια θεωρητική βάση, γιατί επί της ουσίας κάτι τέτοιο δεν φάνηκε σε καμία περίπτωση και πως θα μπορούσε όταν ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε στο «τεφτέρι» να βάλει βαθμούς κόντρα σε ομάδες όπως ο Βόλος και η Κηφισιά. Κάπως έτσι άνοιξε η... ψαλίδα της βαθμολογίας με την κορυφή και οι «πράσινοι» ήταν αναγκασμένοι να κυνηγούν από νωρίς, με την ψυχολογία στο ναδίρ.

Η εποχή Μπενίτεθ φάνηκε πως φέρνει αλλαγές, η νίκη επί του ΠΑΟΚ έδωσε τις απαραίτητες ψυχολογικές και βαθμολογικές ανάσες και το νέο ντέρμπι με την ΑΕΚ θα ήταν η μεγάλη... ζαριά για το αν το «τριφύλλι» όντως θα μπορούσε να μείνει... στο κόλπο τίτλου ή ουσιαστικά θα «χαιρετούσε» πριν στολίσουμε δέντρο. Σε αυτό λοιπόν το σημαντικό παιχνίδι οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ, παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, πήγαν να... κλέψουν τον πόντο στο φινάλε, αλλά και πάλι η νύχτα «από το πρωί» φάνηκε ότι δεν τους ανήκει.

Χαμένο πέναλτι ο Σφιντέρσκι, γκάφες ο Γέντβαϊ, γκάφες ο Τουμπά (κι αποβολή), γκάφες ο Πάλμερ Μπράουν με... ολίγη από Ντραγκόφσκι με κερασάκι το πέναλτι στο φινάλε κι αφού λίγο πριν ο Τζούρισιτς έκανε το 2-2!

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 3άδα στην άμυνα και ίσως είναι ποδοσφαιρικό ρεκόρ Γκίνες να έχουν κάνει και οι τρεις παίκτες χοντρές γκέλες που καθόρισαν το αποτέλεσμα. Ακόμη κι αν οι «πράσινοι» χρωστάνε ματς, ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος τους πλέον δεν μπορεί να θεωρήσει ότι μπορεί να γυρίσουν από το -13 και να διεκδικήσουν κάτι.

Ένας Παναθηναϊκός που αγνοεί ακόμη και την παρουσία του στην 4άδα εδώ και πολλές εβδομάδες, αφού είναι πίσω από Λεβαδειακό και Βόλο!!!

Μέσα σε όλα αυτά όμως, θεωρώ πως πλέον όσο αφορά την Παναθηναϊκή πραγματικότητα, όλα γίνονται πιο εύκολα για τον Ράφα Μπενίτεθ! Εξ αρχής ήρθε στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό όχι για να διεκδικήσει το φετινό πρωτάθλημα, αλλά για να χτίσει την ομάδα των επόμενων ετών.

Πήρε τα... κλειδιά από τον Γιάννη Αλαφούζο για να περάσει τα δικά του θέλω, να δουλέψει όπως αυτός ξέρει και προφανώς να παρουσιάσει την επόμενη περίοδο μια ομάδα ανταγωνιστική εντός συνόρων που μετά από 16 χρόνια θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Τώρα, με ένα μήνα... στην καμπούρα του, ξέρει καλά πρόσωπα και καταστάσεις. Ξέρει καλά σε ποιους μπορεί να υπολογίζει και σε ποιους όχι.

Ποιοι είναι παίκτες επιπέδου Παναθηναϊκού, ποιοι μπορεί να σηκώσουν το βάρος του πρωταθλητισμού, ποιοι αμείβονται με πολλά χωρίς να τα αξίζουν. Και προφανώς αυτός θα βάλει και τα νέα κομμάτια στο παζλ. Η περίοδος του Ιανουαρίου έφτασε για να γίνει το πρώτο ξεκαθάρισμα, που προφανώς θα είναι μεγαλύτερο το ερχόμενο καλοκαίρι.