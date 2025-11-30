Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ: Έκρηξη Λουτσέσκου μετά το απίθανο διπλό
Ο ΠΑΟΚ πήρε τρομερή νίκη με 3-2 στη Λιβαδειά επί του Λεβαδειακού.
Ο Δικέφαλος ισοφάρισε δύο φορές το εις βάρος του σκορ και πήρε τη νίκη στο φινάλε με 3-2, παρά το γεγονός ότι από το 77' έπαιζε με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του Μεϊτέ.
Με το τελευταίο σφύριγμα του Τάσου Σιδηρόπουλου, ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του ξέσπασαν. Οι ποδοσφαιριστές σήκωσαν ψηλά τις γροθιές τους και πανηγύριζαν έξαλλα, ενώ στον πάγκο υπήρξε έκρηξη του Ρουμάνου τεχνικού.
Ο Λουτσέσκου πανηγύριζε με τους συνεργάτες του και στη συνέχεια κινήθηκε προς τα αποδυτήρια μονολογώντας. Κάποια στιγμή απευθύνθηκε και προς την εξέδρα του Λεβαδειακού, ενώ τον συνόδευαν άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
Στις δηλώσεις, μάλιστα, μετά το ματς δεν πήγε ο Λουτσέσκου, αλλά ο άμεσος συνεργάτης του Παντελής Κωνσταντινίδης...
