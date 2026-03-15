Με ευκολία πήρε το τρίποντο ο Παναθηναϊκός και ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες στη 19η αγωνιστική της Α' Εθνικής Γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στις καλές τους εμφανίσεις για τη 19η στροφή του πρωταθλήματος και χωρίς δυσκολία πήρε το τρίποντο στην εντός έδρα αναμέτρηση με τις Νέες Ατρομήτου (3-0). Το σκορ για τις Πράσινες άνοιξε η Πούλιου στο 38' από την άσπρη βούλα και στο 69' η Μπράντιντς βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα και έδωσε αέρα δύο τερμάτων. Το τελικό 78' διαμόρφωσε η Ζώτου όπου με ένα τρομερό τέρμα κλείδωσε τη νίκη.

Η Αγία Παρασκευή έφυγε με το διπλό από την έδρα των Τρικάλων και έδωσε συνέχεια στο αρνητικό σερί των γηπεδούχων που μέτρησαν την έβδομη ήττα τους . Το δρόμο για τα δίχτυα για τις φιλοξενούμενες βρήκε στο 18΄η Σοούερς. Στο άλλο ματς της ημέρας ο ΟΦΗ υποδέχθηκε τη ΡΕΑ και πήρε τη νίκη με 1-0. H Παναγιώτου ήταν αυτή που με κεφαλιά στο 55΄ και έδωσε τη νίκη στην ομάδα της. Ο Βόλος 2004 με τον Βόλο ΝΠΣ είχε ραντεβού για την 19η στροφή του πρωταθλήματος και οι φιλοξενούμενοι έκαναν πάρτι στο τοπικό ντέρμπι επικρατώντας 4-0.

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 55 ΑΕΚ 47 ΡΕΑ 36 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 35 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 34 ΟΦΗ 34 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 27 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC 27 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 23 ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 9 ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ 7 ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 5 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ -9

Επόμενη αγωνιστική: