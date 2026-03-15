Α' Εθνική Γυναικών: Συνεχίζει να χαμογελά ο Παναθηναϊκός, επέστρεψε στις νίκες ο ΟΦΗ
Ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στις καλές τους εμφανίσεις για τη 19η στροφή του πρωταθλήματος και χωρίς δυσκολία πήρε το τρίποντο στην εντός έδρα αναμέτρηση με τις Νέες Ατρομήτου (3-0). Το σκορ για τις Πράσινες άνοιξε η Πούλιου στο 38' από την άσπρη βούλα και στο 69' η Μπράντιντς βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα και έδωσε αέρα δύο τερμάτων. Το τελικό 78' διαμόρφωσε η Ζώτου όπου με ένα τρομερό τέρμα κλείδωσε τη νίκη.
Η Αγία Παρασκευή έφυγε με το διπλό από την έδρα των Τρικάλων και έδωσε συνέχεια στο αρνητικό σερί των γηπεδούχων που μέτρησαν την έβδομη ήττα τους . Το δρόμο για τα δίχτυα για τις φιλοξενούμενες βρήκε στο 18΄η Σοούερς. Στο άλλο ματς της ημέρας ο ΟΦΗ υποδέχθηκε τη ΡΕΑ και πήρε τη νίκη με 1-0. H Παναγιώτου ήταν αυτή που με κεφαλιά στο 55΄ και έδωσε τη νίκη στην ομάδα της. Ο Βόλος 2004 με τον Βόλο ΝΠΣ είχε ραντεβού για την 19η στροφή του πρωταθλήματος και οι φιλοξενούμενοι έκαναν πάρτι στο τοπικό ντέρμπι επικρατώντας 4-0.
Η βαθμολογία
- ΠΑΟΚ 55
- ΑΕΚ 47
- ΡΕΑ 36
- ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 35
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 34
- ΟΦΗ 34
- ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 27
- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC 27
- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25
- ΚΗΦΙΣΙΑ 23
- ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 9
- ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ 7
- ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 5
- ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ -9
Επόμενη αγωνιστική:
- 22/03/26 — ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018
- 22/03/26 — ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
- 22/03/26 — ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ
- 22/03/26 — ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
- 22/03/26 — ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ – ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004
- 22/03/26 — ΡΕΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ
- 22/03/26 — ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΟΦΗ
