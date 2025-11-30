Οι δηλώσεις του Κρις Κόουλμαν στην κάμερα της NOVA μετά τη νίκη του Αστέρα AKTOR επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι.

Ο Αστέρας AKTOR πήρε την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην τρέχουσα σεζόν, καθώς επικράτησε του Ατρόμητου με 1-0 και πανηγύρισε τέταρτο διαδοχικό «διπλό» στο Περιστέρι και μάλιστα όλα με το ίδιο σκορ.

Ο πρώην τεχνικός των Περιστεριωτών και νυν των Αρκάδων, Κρις Κόουλμαν, μίλησε στην κάμερα της NOVA και αναφέρθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του συνέχισε να επιτίθεται μετά το 0-1, ενώ τόνισε πως αυτή η εικόνα προέκυψε επειδή δεν «έστυψε» τακτικά τους παίκτες του και τους άφησε να ευχαριστηθούν το παιχνίδι.

Οι δηλώσεις του Κρις Κόουλμαν

«Στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό είχαμε προηγηθεί και παρόλο που δεν θέλαμε καθίσαμε πίσω. Δεν θέλαμε να επαναλάβουμε το ίδιο. Πιστεύω πως συνολικά με βάση την εικόνα του παιχνιδού αξίζαμε τη νίκη.

Καμιά φορά εμείς οι προπονητές στεκόμαστε στην τακτική και δεν αφήνουμε τους παίκτες να ευχαριστηθούν το παιχνίδι, σαν να τους στύβουμε, κάτι που δεν έγινε σήμερα, με αποτέλεσμα να το ευχαριστηθούν».