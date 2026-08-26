Όπως έκανε γνωστό ο Αστέρας AKTOR τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (30/8, 21:00) είναι διαθέσιμα με τη θύρα 1 να είναι κλειστή.

Ο Αστέρας AKTOR δεν ξεκίνησε ιδανικά κόντρα στον Παναιτωλικό και στην στη δεύτερη «στροφή» του πρωταθλήματος υποδέχεται τον Ολυμπιακό (30/8, 21:00,Live από Gazzetta) στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Όπως έκαναν γνωστό οι Αρκάδες τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα από την Τετάρτη 26 Αυγούστου και η θύρα 1 του γηπέδου θα μείνει κλειστή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα ASTERAS AKTOR - Ολυμπιακός, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 21:00 στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".

Εισιτήρια για τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026–2027 με την ΠΑΕ Ολυμπιακός θα διατίθενται στις Θύρες 2&3 του γηπέδου "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" στο Star Store από σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων.Η Θύρα 1 του γηπέδου θα παραμείνει κλειστή.

Εφόσον την Κυριακή 30 Αυγούστου, ημέρα του αγώνα, υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια προς πώληση για τις Θύρες 2&3, θα διατίθενται από τα εκδοτήρια του γηπέδου "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" από τις 12:00 έως τις 17:00.

Ώρα έναρξης αγώνα: 21:00

Ώρα ανοίγματος θυρών: 19:00

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ»

