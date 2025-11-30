Οκτώ ημέρες μετά το ματς με τον Παναιτωλικό ο Νίκος Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι στον αγώνα του Αστέρα AKTOR με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

O Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι. Ο αρχηγός του Αστέρα AKTOR ήταν πρωταγωνιστής στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, έχοντας τρεις επεμβάσεις και (ακόμα) μια απόκρουση πέναλτι.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους ο Τσαντίλας κέρδισε την παράβαση από τον Γιαμπλόνσκι, ο οποίος σήκωσε ψηλά το πόδι του και βρήκε τον νεαρό φορ στο κεφάλι. Ο Όγκνιεν Οζέγκοβιτς ανέλαβε την εκτέλεση αλλά ο πολύπειρος κίπερ έπεσε στη δεξιά του γωνία και απέκρουσε, με το 0-1 να είναι το σκορ του ημιχρόνου και τους συμπαίκτες του να τον αποθεώνουν.

Το αξιοσημείωτο είναι πως ο Παπαδόπουλος έπιασε δεύτερο πέναλτι σε ισάριθμες αγωνιστικές, καθώς πριν από 8 ημέρες νίκησε τον Ενκολόλο στο ματς με τον Παναιτωλικό στην Τρίπολη, ενώ πάλι το ματς ήταν στο 1-0 υπέρ των Αρκάδων.

Το αξιοσημείωτο είναι πως ο 35χρονος κίπερ είχε να πιάσει πέναλτι στο πρωτάθλημα από τις 28 Σεπτεμβρίου του 2023, όταν είχε κερδίσει τον Σπόραρ σε αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (1-4). Φυσικά ενδιάμεσα ο Παπαδόπουλος είχε αποκρούσει πέναλτι του Φούντα στον ημιτελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στην Τρίπολη.

Συνολικά στην καριέρα του ο Παπαδόπουλος έχει αποκρούσει 8/47 πέναλτι.