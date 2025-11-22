Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός: Τα highlights του ματς (vid)
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Παναιτωλικό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», καθώς οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 και πρόσθεσαν από ένα βαθμό στη συγκομιδή τους.
Στο 6ο λεπτό ο Σιλά έχοντας πλάτη στον Ενκολόλο τον χτύπησε στο πρόσωπο και έπειτα από παρέμβαση του VAR Μόσχου ο διαιτητής Κουκούλας έδωσε το πέναλτι. Στο 10' ο Ενκολόλο ανέλαβε την εκτέλεση αλλά βρήκε απέναντι του το... τείχος, Νίκο Παπαδόπουλο. Ο έμπειρος τερματοφύλακας απέρκουσε την εκτέλεση του Γάλλου εξτρέμ και μάλιστα τον νίκησε στην επαναφορά με το σώμα!
Οι Αρκάδες προηγήθηκαν στο 32ο λεπτό, όταν ο Μπουχαλάκης έκανε λάθος στη μεσαία γραμμή, ο Γιαμπλόνσκι έκλεψε την μπάλα, πάσαρε στον Κετού, ο οποίος πάτησε περιοχή κι άνοιξε το σκορ με άψογο πλασέ.
Στο 84ο λεπτό οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να «τελειώσουν» το ματς, όταν ο Σιλά με βαθιά μπαλιά έβγαλε σε τετ α τετ τον Γκιοακίνι αλλά ο Τσάβες τον νίκησε. Τα Καναρίνια ισοφάρισαν στο 88ο λεπτό, όταν ο Μανρίκε έβγαλε τη σέντρα από τα αριστέρα και ο Αγκίρε νίκησε τον Παπαδόπουλο με κεφαλιά για το 1-1.
Oι Αρκάδες διαμαρτυρήθηκαν έντονα για χέρι του Μαυρία στη φάση του γκολ, όμως δεν συμφώνησαν ο διαιτητής Κουκουλάς και ο VAR Μόσχου, καθώς έκριναν πως η μπάλα πήγε στο χέρι από το πόδι του ποδοσφαιριστή του Παναιτωλικού.
