Με γκολ του Ντουντού στην τελευταία φάση του αγώνα ο Άρης νίκησε την ΑΕΛ Novibet με 2-1. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες φάσεις του αγώνα.

Μεγάλο παιχνίδι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με την ΑΕΛ Novibet να ισοφαρίζει τους «κίτρινους» στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων και τους γηπεδούχους με γκολ του Ντούντου να παίρνουν τη νίκη επικρατώντας με 2-1 στην τελευταία φάση της αναμέτρησης.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τρία γκολ, αλλά και τις φάσεις του συγκλονιστικού όσον αφορά το τέλος του, αγώνα.