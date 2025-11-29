Τετέ: «Να μπούμε δυνατά και να νικήσουμε την ΑΕΚ»

Ο Τετέ στάθηκε στη βελτίωση του Παναθηναϊκού και στο μυαλό του είναι μόνο η νίκη επί της ΑΕΚ.

Ο Τετέ μίλησε για το ντέρμπι με την ΑΕΚ και τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μπει δυνατά και να πάρει το ματς.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, παράλληλα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανεβασμένος υποστήριξε ότι όταν νικάει η ομάδα, τότε παίρνουν αξία και οι προσωπικές επιδόσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

- H ομάδα «τρέχει» ένα καλό σερί νικών, έχει πιάσει καλή απόδοση στα περισσότερα παιχνίδια, οπότε πόσο θα σας βοηθήσει αυτό σ’ ένα πάρα πολύ σημαντικό ντέρμπι με την ΑΕΚ;

«Είμαστε πράγματι σε μια καλή στιγμή, σ’ ένα καλό momentum. Κάτι το οποίο είναι καλό για εμάς, καλό για τον σύλλογο, καλό και για τους φιλάθλους μας. Θέλουμε να μπούμε πολύ δυνατά στο ντέρμπι που έρχεται, με σκοπό να νικήσουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

-Στα τελευταία παιχνίδια μοιάζει να είσαστε και πολύ πιο διαβασμένοι σε σχέση με τον αντίπαλο. Είναι κάτι που σας έχει βοηθήσει συνολικά, αλλά και εσένα ατομικά για να βελτιώσετε την απόδοση σας;

«Ναι, όταν είναι καλά η ομάδα και τα προσωπικά στοιχεία του κάθε παίκτη βγαίνουν, οπότε φαίνεται αυτό που μπορεί ο καθένας να δώσει. Στόχος μας είναι να κάνουμε το καλύτερο με σκοπό τη νίκη, διότι ουσιαστικά αυτές είναι που έχουν σημασία».

-Σύμφωνα με να νούμερα, είσαι ο πιο δημιουργικός Τετέ στη μέχρι τώρα καριέρα σου, με πολλές ασσίστ σ’ αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Έχεις αλλάξει κάτι στον τρόπο παιχνιδιού σου ή έχει να κάνει όπως λες και με το πλάνο που έχει η ομάδα, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα;

«Ναι, βεβαίως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι χαρούμενος που μπορώ να δημιουργώ ασίστ και να πετυχαίνω γκολ, αν και νομίζω πως θα έρθουν ακόμη περισσότερα. Όταν η ομάδα πάει καλά, όλα φαίνονται, όλα βγαίνουν. Είμαι επίσης χαρούμενος με τη δουλειά που κάνουμε στην προπόνηση, αυτό μας τονώνει την αυτοπεποίθηση και μας βοηθά να δουλεύουμε ομαδικά».