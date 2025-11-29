Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Μέσα θα είναι ο Ντέσερς που επιστρέφει, εκτός ο Ταμπόρδα.

Μεγάλο ντέρμπι για την 12η αγωνιστική, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Κυριακή την ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και στην συνέχεια έγινε γνωστή και η αποστολή. Σε αυτήν συμπεριλήφθηκε και πάλι ο Ντέσερς, ενώ εκτός των τραυματιών (Πελίστριμ, Σάντσες, Κυριακόπουλος, Λαφόν), εκτός έμεινε και ο Ταμπόρδα.

Αναλυτικά οι «πράσινοι» αναφέρουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα εξής: «Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της κυριακάτικης εντός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Λαφόν.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς, Σταμέλλος».